https://ria.ru/20211110/klimat-1758353288.html

Опубликован черновик итогового документа саммита ООН по климату в Глазго

Опубликован черновик итогового документа саммита ООН по климату в Глазго - РИА Новости, 10.11.2021

Опубликован черновик итогового документа саммита ООН по климату в Глазго

Опубликован черновик итогового документа 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26). РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:05

2021-11-10T11:05

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Опубликован черновик итогового документа 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26).В проекте протокола решения председатель поздравляет участников, которые приняли Дохийскую поправку к Киотскому протоколу, а также приветствует ее вступление в силу 31 декабря 2020 года. Кроме того, отмечается, что второй период действия обязательств по Киотскому протоколу завершился 31 декабря 2020 года. Также председатель настоятельно призывает стороны, принявшие Дохийскую поправку, выполнить свои обязательства, взятые до 2020 года, в максимально короткие сроки.Конференция СОР26 в Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция будет посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

https://ria.ru/20211108/obama-1758122046.html

глазго (город)

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в мире, оон, глазго (город)