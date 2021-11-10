https://ria.ru/20211110/kiberataki-1758336544.html

Россия заинтересована в диалоге с Канадой по кибератакам

Россия заинтересована в диалоге с Канадой по кибератакам - РИА Новости, 10.11.2021

Россия заинтересована в диалоге с Канадой по кибератакам

Россия заинтересована в запуске диалога с Канадой по кибератакам, заявил в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:18

2021-11-10T09:18

2021-11-10T09:18

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ОТТАВА, 10 ноя - РИА новости. Россия заинтересована в запуске диалога с Канадой по кибератакам, заявил в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов."Будет полезным запустить диалог по кибератакам после слов (президента РФ Владимира) Путина о том, что Канада – на втором месте в мире после США по количеству осуществляемых с ее территории кибератак", - сказал посол в интервью РИА Новости.Он отметил, что России, "в том числе и со стороны канадских властей, не раз предъявляли бездоказательные претензии в "хакерских нападениях" или безапелляционно заявляли, что кибератаки совершаются с российской территории". "Когда же президент России со ссылкой на американские источники упомянул (в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня), что Канада – на втором месте в мире после США по количеству осуществляемых с ее территории кибератак, местные эксперты стали говорить, что это неправда – якобы злоумышленники откуда-то извне "втемную" используют канадские серверы", - сказал дипломат, подчеркнув, что "на такой аргументации далеко не уехать"."Дискуссию в сфере инцидентов в киберпространстве должны вести профессионалы –специалисты по информационно-коммуникационным технологиям и безопасности, которые будут говорить на одном, понятном друг другу, языке и оперировать не домыслами и утверждениями, а конкретными фактами", - сказал посол."Возможные озабоченности или претензии лучше адресовать прямо в компетентные ведомства, избегая спекуляций в медиапространстве, и разрешать в формате профильных двусторонних консультаций", - отметил собеседник агентства.РФ не раз отвергала обвинения западных стран в кибератаках, называя их голословными, а также заявляла, что готова к сотрудничеству по кибербезопасности.

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/kiberataki-1757634868.html

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в мире, технологии, канада, россия