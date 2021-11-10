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Умер художник-аниматор мультфильма "Тайна Третьей планеты" Дмитрий Куликов
Умер художник-аниматор мультфильма "Тайна Третьей планеты" Дмитрий Куликов - РИА Новости, 10.11.2021
Умер художник-аниматор мультфильма "Тайна Третьей планеты" Дмитрий Куликов
Известный художник-аниматор, работавший над такими мультфильмами, как "Тайна Третьей планеты" и "Икар и мудрецы", Дмитрий Куликов умер на 76-м году жизни,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:41
2021-11-10T19:41
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Известный художник-аниматор, работавший над такими мультфильмами, как "Тайна Третьей планеты" и "Икар и мудрецы", Дмитрий Куликов умер на 76-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России."На 76-м году жизни 9 ноября 2021 года скончался художник-аниматор Куликов Дмитрий Иванович. Среди фильмов, над которыми он работал, – "Икар и мудрецы", "Тайна Третьей планеты", "Лиса Патрикеевна", "Про Сидорова Вову" и многие другие", - говорится в сообщении.Отмечается, что его работу отличали высокое мастерство, творческий подход и бескорыстная преданность делу.Куликов работал на студии "Союзмультфильм" с 1974 года. Он также сотрудничал с "Кристмас филмз", "Аргус", "Классика", "Шар", работал за рубежом на анимационных студиях Польши, Литвы и Франции. Как карикатурист он являлся лауреатом международной выставки "Сатира в борьбе за мир"."Все, кто знал, уважал и любил Дмитрия Ивановича Куликова, скорбят о невосполнимой потере талантливого художника, светлого человека. Союз кинематографистов России выражает соболезнования родным и близким", - добавили в сообщении.
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общество, союзмультфильм, россия, культура
19:41 10.11.2021
 
Умер художник-аниматор мультфильма "Тайна Третьей планеты" Дмитрий Куликов

Художник мультфильма "Тайна Третьей планеты" Дмитрий Куликов умер на 76-м году жизни

© Фото : Аниматор.руХудожник-аниматор Дмитрий Куликов
Художник-аниматор Дмитрий Куликов - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Аниматор.ру
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Известный художник-аниматор, работавший над такими мультфильмами, как "Тайна Третьей планеты" и "Икар и мудрецы", Дмитрий Куликов умер на 76-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
"На 76-м году жизни 9 ноября 2021 года скончался художник-аниматор Куликов Дмитрий Иванович. Среди фильмов, над которыми он работал, – "Икар и мудрецы", "Тайна Третьей планеты", "Лиса Патрикеевна", "Про Сидорова Вову" и многие другие", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что его работу отличали высокое мастерство, творческий подход и бескорыстная преданность делу.
Куликов работал на студии "Союзмультфильм" с 1974 года. Он также сотрудничал с "Кристмас филмз", "Аргус", "Классика", "Шар", работал за рубежом на анимационных студиях Польши, Литвы и Франции. Как карикатурист он являлся лауреатом международной выставки "Сатира в борьбе за мир".
"Все, кто знал, уважал и любил Дмитрия Ивановича Куликова, скорбят о невосполнимой потере талантливого художника, светлого человека. Союз кинематографистов России выражает соболезнования родным и близким", - добавили в сообщении.
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