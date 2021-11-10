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Главу ТПП Мордовии задержали за хищение бюджетных средств

Главу ТПП Мордовии задержали за хищение бюджетных средств - РИА Новости, 10.11.2021

Главу ТПП Мордовии задержали за хищение бюджетных средств

Директор Торгово-промышленной палаты (ТПП) Мордовии задержан по подозрению в хищении из бюджета миллиона рублей, сообщает в среду региональное управление СК РФ. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:07

2021-11-10T11:07

2021-11-10T11:07

происшествия

торгово-промышленная палата рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Директор Торгово-промышленной палаты (ТПП) Мордовии задержан по подозрению в хищении из бюджета миллиона рублей, сообщает в среду региональное управление СК РФ.По предварительным данным, хищение случилось с сентября 2020 по март 2021 года, а участвовали в нем и "иные лица". Деньги были перечислены по договору наставничества для начинающих предпринимателей."Как полагает следствие, для их получения подозреваемым и иными лицами были подготовлены фиктивные документы о проделанной работе, включающие в том числе несоответствующие действительности сведения о количестве участников проекта, создавших субъекты малого и среднего предпринимательства", - говорится в релизе.Ущерб понесло Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Согласно сайту ТПП Мордовии, организацию возглавлял Юрий Левашкин, он же является депутатом Государственного собрания республики. В пресс-релизе следствия имя подозреваемого не указывается.

https://ria.ru/20211018/mordoviya-1755102423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, торгово-промышленная палата рф, следственный комитет россии (ск рф), россия