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Главу ТПП Мордовии задержали за хищение бюджетных средств
Главу ТПП Мордовии задержали за хищение бюджетных средств - РИА Новости, 10.11.2021
Главу ТПП Мордовии задержали за хищение бюджетных средств
Директор Торгово-промышленной палаты (ТПП) Мордовии задержан по подозрению в хищении из бюджета миллиона рублей, сообщает в среду региональное управление СК РФ. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:07
2021-11-10T11:07
2021-11-10T11:07
происшествия
торгово-промышленная палата рф
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Директор Торгово-промышленной палаты (ТПП) Мордовии задержан по подозрению в хищении из бюджета миллиона рублей, сообщает в среду региональное управление СК РФ.По предварительным данным, хищение случилось с сентября 2020 по март 2021 года, а участвовали в нем и "иные лица". Деньги были перечислены по договору наставничества для начинающих предпринимателей."Как полагает следствие, для их получения подозреваемым и иными лицами были подготовлены фиктивные документы о проделанной работе, включающие в том числе несоответствующие действительности сведения о количестве участников проекта, создавших субъекты малого и среднего предпринимательства", - говорится в релизе.Ущерб понесло Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Согласно сайту ТПП Мордовии, организацию возглавлял Юрий Левашкин, он же является депутатом Государственного собрания республики. В пресс-релизе следствия имя подозреваемого не указывается.
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происшествия, торгово-промышленная палата рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
Главу ТПП Мордовии задержали за хищение бюджетных средств
Директора ТПП Мордовии задержали по подозрению в хищении из бюджета миллиона рублей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости.
Директор Торгово-промышленной палаты (ТПП
) Мордовии задержан по подозрению в хищении из бюджета миллиона рублей, сообщает в среду региональное управление СК РФ
.
По предварительным данным, хищение случилось с сентября 2020 по март 2021 года, а участвовали в нем и "иные лица". Деньги были перечислены по договору наставничества для начинающих предпринимателей.
"Как полагает следствие, для их получения подозреваемым и иными лицами были подготовлены фиктивные документы о проделанной работе, включающие в том числе несоответствующие действительности сведения о количестве участников проекта, создавших субъекты малого и среднего предпринимательства", - говорится в релизе.
Ущерб понесло Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Согласно сайту ТПП Мордовии, организацию возглавлял Юрий Левашкин, он же является депутатом Государственного собрания республики. В пресс-релизе следствия имя подозреваемого не указывается.