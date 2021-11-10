https://ria.ru/20211110/kandinskogo-1758378763.html

Объявлены финалисты премии Кандинского 2021 года

Объявлены финалисты премии Кандинского 2021 года - РИА Новости, 10.11.2021

Объявлены финалисты премии Кандинского 2021 года

Финалисты 13-й премии Кандинского-2021 в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года" объявлены в Москве, сообщили в пресс-службе премии. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:48

2021-11-10T12:48

2021-11-10T12:48

культура

московский музей современного искусства

премия кандинского

леонид бажанов

василий церетели

новости культуры

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Финалисты 13-й премии Кандинского-2021 в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года" объявлены в Москве, сообщили в пресс-службе премии.По итогам голосования международного жюри финалистами стали Андрей Кузькин, Александр Морозов и Павел Отдельнов в номинации "Проект года", а также Альбина Мохрякова, Екатерина Муромцева и Владимир Чернышов в номинации "Молодой художник. Проект года".Победители премии станут известны на церемонии награждения, которая пройдет в Московском музее современного искусства (ММОМА) 17 ноября. Выставка номинантов открыта в ММОМА до 21 ноября.В состав международного жюри входят искусствовед Леонид Бажанов, международный эксперт по искусству России и стран бывшего Советского Союза Джоанна Викери, директор МАММ Ольга Свиблова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, а также историк искусства Мария Цанцаноглу.Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году. Основная цель и миссия премии – выявление новых интересных проектов, талантливых и перспективных художников, поддержка и развитие их творческого потенциала, укрепление позиций российского современного искусства в стране и за рубежом.

https://ria.ru/20211109/pushkinskiy-1758052861.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский музей современного искусства, премия кандинского, леонид бажанов, василий церетели, новости культуры