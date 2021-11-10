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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211110/kandinskogo-1758378763.html
Объявлены финалисты премии Кандинского 2021 года
Объявлены финалисты премии Кандинского 2021 года - РИА Новости, 10.11.2021
Объявлены финалисты премии Кандинского 2021 года
Финалисты 13-й премии Кандинского-2021 в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года" объявлены в Москве, сообщили в пресс-службе премии. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:48
2021-11-10T12:48
культура
московский музей современного искусства
премия кандинского
леонид бажанов
василий церетели
новости культуры
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Финалисты 13-й премии Кандинского-2021 в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года" объявлены в Москве, сообщили в пресс-службе премии.По итогам голосования международного жюри финалистами стали Андрей Кузькин, Александр Морозов и Павел Отдельнов в номинации "Проект года", а также Альбина Мохрякова, Екатерина Муромцева и Владимир Чернышов в номинации "Молодой художник. Проект года".Победители премии станут известны на церемонии награждения, которая пройдет в Московском музее современного искусства (ММОМА) 17 ноября. Выставка номинантов открыта в ММОМА до 21 ноября.В состав международного жюри входят искусствовед Леонид Бажанов, международный эксперт по искусству России и стран бывшего Советского Союза Джоанна Викери, директор МАММ Ольга Свиблова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, а также историк искусства Мария Цанцаноглу.Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году. Основная цель и миссия премии – выявление новых интересных проектов, талантливых и перспективных художников, поддержка и развитие их творческого потенциала, укрепление позиций российского современного искусства в стране и за рубежом.
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московский музей современного искусства, премия кандинского, леонид бажанов, василий церетели, новости культуры
12:48 10.11.2021
 
Объявлены финалисты премии Кандинского 2021 года

Объявлены финалисты премии Кандинского 2021 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПосетительница около работы Андрея Кузькина "Молельщики и герои" на выставке работ номинантов 13-й Премии Кандинского в Московском музее современного искусства (ММОМА).
Посетительница около работы Андрея Кузькина Молельщики и герои на выставке работ номинантов 13-й Премии Кандинского в Московском музее современного искусства (ММОМА). - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Финалисты 13-й премии Кандинского-2021 в номинациях "Проект года" и "Молодой художник. Проект года" объявлены в Москве, сообщили в пресс-службе премии.
По итогам голосования международного жюри финалистами стали Андрей Кузькин, Александр Морозов и Павел Отдельнов в номинации "Проект года", а также Альбина Мохрякова, Екатерина Муромцева и Владимир Чернышов в номинации "Молодой художник. Проект года".
Победители премии станут известны на церемонии награждения, которая пройдет в Московском музее современного искусства (ММОМА) 17 ноября. Выставка номинантов открыта в ММОМА до 21 ноября.
В состав международного жюри входят искусствовед Леонид Бажанов, международный эксперт по искусству России и стран бывшего Советского Союза Джоанна Викери, директор МАММ Ольга Свиблова, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, а также историк искусства Мария Цанцаноглу.
Премия Кандинского - независимая российская премия в области современного искусства, учреждена в 2007 году. Основная цель и миссия премии – выявление новых интересных проектов, талантливых и перспективных художников, поддержка и развитие их творческого потенциала, укрепление позиций российского современного искусства в стране и за рубежом.
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КультураМосковский музей современного искусстваПремия КандинскогоЛеонид БажановВасилий ЦеретелиНовости культуры
 
 
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