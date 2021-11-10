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Посол заявил о готовности Москвы работать с Оттавой по признанию вакцин
Посол заявил о готовности Москвы работать с Оттавой по признанию вакцин - РИА Новости, 10.11.2021
Посол заявил о готовности Москвы работать с Оттавой по признанию вакцин
Потенциал российско-канадских отношений реализован не полностью, но есть надежда на их взаимополезное развитие в будущем, заявил в интервью РИА Новости посол... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:28
2021-11-10T09:28
в мире
канада
россия
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ОТТАВА, 10 ноя - РИА Новости. Потенциал российско-канадских отношений реализован не полностью, но есть надежда на их взаимополезное развитие в будущем, заявил в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов."Отношения России и Канады не в полной мере используют свой потенциал, но есть надежда, что все наладится и российско-канадские отношения ждет будущее интересное и взаимополезное", - сказал высокопоставленный дипломат.Он напомнил, что история российско-канадских связей насчитывает не одно десятилетие и в следующем году будет отмечаться 80-я годовщина установления дипломатических отношений. "За это время, несмотря на различия во взглядах по ряду ключевых вопросов международной жизни, нам всегда удавалось находить общие развязки", - отмечает посол. Также он заявил, что Москва готова работать с Оттавой по признанию вакцин и стандартизации свидетельств вакцинации. "Будем работать с Оттавой как по признанию вакцин, так и свидетельств о вакцинации – для упрощения жизни граждан обеих стран", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что "абсолютным приоритетом" для Москвы является "постковидное социально-экономическое восстановление". "Поэтому, Россия выступает за разработку механизма взаимного признания сертификатов о вакцинации", - отметил посол.По его словам, канадское правительство утвердило стандартизированный прививочный паспорт и рассчитывает, что иностранные партнеры будут принимать его при пересечении международных границ.По его словам, Канада является не только северным соседом России, но и "партнером по Арктическому совету, где мы ведем весьма плодотворный диалог". "Мы продолжаем торговать, поддерживать устойчивые деловые и межрегиональные связи, взаимодействуем в области космоса, промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, в лесной и других сферах". "Пусть и не так активно и масштабно, как могло бы быть. Однако, убежден, все наладится, и российско-канадские отношения ждет будущее интересное и взаимополезное", - сказал дипломат.В пользу такого мнения он привел тот факт, что среди канадских предпринимателей наблюдается "устойчивый интерес... к ведению бизнеса в России", а российские компании тоже имеют интересы в Канаде. По его словам, несмотря на то, что 2020 год стал непростым для российско-канадских торгово-экономических связей, в текущем году наблюдается их восстановление. Так, по его информации, за первые восемь месяцев 2021 года взаимный товарооборот увеличился на 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,45 миллиарда долларов. При этом российский экспорт в Канаду вырос на 120%, до 1,088 миллиарда долларов, а экспорт из Канады в Россию увеличился на 22% - до 362 миллиона долларов США."Разумеется, потенциал экономического взаимодействия между нашими странами гораздо больше", - отметил российский дипломат.
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в мире, канада, россия
09:28 10.11.2021
 
Посол заявил о готовности Москвы работать с Оттавой по признанию вакцин

Посол: есть надежда на развитие российско-канадских отношений

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Канады в Староконюшенном переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ОТТАВА, 10 ноя - РИА Новости. Потенциал российско-канадских отношений реализован не полностью, но есть надежда на их взаимополезное развитие в будущем, заявил в интервью РИА Новости посол России в Канаде Олег Степанов.
"Отношения России и Канады не в полной мере используют свой потенциал, но есть надежда, что все наладится и российско-канадские отношения ждет будущее интересное и взаимополезное", - сказал высокопоставленный дипломат.
Он напомнил, что история российско-канадских связей насчитывает не одно десятилетие и в следующем году будет отмечаться 80-я годовщина установления дипломатических отношений. "За это время, несмотря на различия во взглядах по ряду ключевых вопросов международной жизни, нам всегда удавалось находить общие развязки", - отмечает посол. Также он заявил, что Москва готова работать с Оттавой по признанию вакцин и стандартизации свидетельств вакцинации.
"Будем работать с Оттавой как по признанию вакцин, так и свидетельств о вакцинации – для упрощения жизни граждан обеих стран", - сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что "абсолютным приоритетом" для Москвы является "постковидное социально-экономическое восстановление". "Поэтому, Россия выступает за разработку механизма взаимного признания сертификатов о вакцинации", - отметил посол.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Канады Марк Гарно во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
09:23
Россия выразила надежду на расширение консульского присутствия в Канаде
По его словам, канадское правительство утвердило стандартизированный прививочный паспорт и рассчитывает, что иностранные партнеры будут принимать его при пересечении международных границ.
По его словам, Канада является не только северным соседом России, но и "партнером по Арктическому совету, где мы ведем весьма плодотворный диалог". "Мы продолжаем торговать, поддерживать устойчивые деловые и межрегиональные связи, взаимодействуем в области космоса, промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, в лесной и других сферах". "Пусть и не так активно и масштабно, как могло бы быть. Однако, убежден, все наладится, и российско-канадские отношения ждет будущее интересное и взаимополезное", - сказал дипломат.
В пользу такого мнения он привел тот факт, что среди канадских предпринимателей наблюдается "устойчивый интерес... к ведению бизнеса в России", а российские компании тоже имеют интересы в Канаде. По его словам, несмотря на то, что 2020 год стал непростым для российско-канадских торгово-экономических связей, в текущем году наблюдается их восстановление. Так, по его информации, за первые восемь месяцев 2021 года взаимный товарооборот увеличился на 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,45 миллиарда долларов. При этом российский экспорт в Канаду вырос на 120%, до 1,088 миллиарда долларов, а экспорт из Канады в Россию увеличился на 22% - до 362 миллиона долларов США.
"Разумеется, потенциал экономического взаимодействия между нашими странами гораздо больше", - отметил российский дипломат.
 
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