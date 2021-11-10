https://ria.ru/20211110/kamchatka-1758394115.html

На Камчатке разыскивают водителей, не пропустивших скорую помощь

На Камчатке разыскивают водителей, не пропустивших скорую помощь - РИА Новости, 10.11.2021

На Камчатке разыскивают водителей, не пропустивших скорую помощь

Два водителя на Камчатке не пропустили машину скорой помощи, которая ехала на вызов, полиция ищет автомобилистов. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:58

2021-11-10T13:58

2021-11-10T13:58

камчатский край

авто

угибдд

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноя - РИА Новости. Два водителя на Камчатке не пропустили машину скорой помощи, которая ехала на вызов, полиция ищет автомобилистов.На кадрах видеорегистратора видно, что скорая помощь едет по левой полосе, за кадром слышна сирена и гудок. На одной записи спецмашина догоняет внедорожник, на второй грузовик. Оба попутных авто "скорую" не пропускают, периодически притормаживая."В ходе мониторинга социальных сетей выявили видеоматериал, на котором зафиксировано нарушение ПДД двумя водителями автомобилей, которые 7 ноября на федеральной трассе Морпорт - Аэропорт не предоставили преимущества в движении автомобилю скорой медицинской помощи, двигающемуся со специальным включённым звуковым сигналом. По факту выявленных нарушений проводится проверка. Водители, не предоставившие преимущества в движении скорой медицинской помощи, будут привлечены к административной ответственности", - сказали в УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.В ГИБДД отметили, что нарушителей привлекут к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП (Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами). Им грозит штраф до 5000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок до 1 года.

https://ria.ru/20211108/ugon-1758104641.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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камчатский край, авто, угибдд