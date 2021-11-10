https://ria.ru/20211110/iznasilovanie-1758467349.html
В Москве покончил с собой мужчина, обвиненный дочерью в изнасиловании
В Москве покончил с собой мужчина, обвиненный дочерью в изнасиловании - РИА Новости, 10.11.2021
В Москве покончил с собой мужчина, обвиненный дочерью в изнасиловании
Тело мужчины, совершившего самоубийство, на днях нашли в Москве, речь идет о жителе столицы, на которого дочь написала заявление о сексуальном насилии и на... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:04
2021-11-10T20:04
2021-11-10T20:04
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тело мужчины, совершившего самоубийство, на днях нашли в Москве, речь идет о жителе столицы, на которого дочь написала заявление о сексуальном насилии и на которого было возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в начале ноября в полицию обратилась девушка: она росла в многодетной семье, по ее словам, в маленьком возрасте отец приставал к ней, совершал развратные действия, а в 12 лет изнасиловал. Сообщить об этом правоохранителям девушка смогла только по достижении 18-летия. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (131 и 132 УК РФ соответственно)."Накануне на улице Волоцкий переулок был обнаружен труп мужчины", - сказал собеседник агентства. Этим человеком и оказался отец, которого дочь обвинила в изнасиловании. Погибший оставил предсмертную записку, в ней он обратился к другим своим детям и заявил, что "не делал с дочерью (которая обвинила его в насилии - ред.) ничего плохого", а также попрощался с детьми.
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происшествия, москва, россия
В Москве покончил с собой мужчина, обвиненный дочерью в изнасиловании
Источник: в Москве покончил с собой мужчина, обвиненный дочерью в изнасиловании