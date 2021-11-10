https://ria.ru/20211110/iznasilovanie-1758467349.html

В Москве покончил с собой мужчина, обвиненный дочерью в изнасиловании

В Москве покончил с собой мужчина, обвиненный дочерью в изнасиловании - РИА Новости, 10.11.2021

В Москве покончил с собой мужчина, обвиненный дочерью в изнасиловании

Тело мужчины, совершившего самоубийство, на днях нашли в Москве, речь идет о жителе столицы, на которого дочь написала заявление о сексуальном насилии и на... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T20:04

2021-11-10T20:04

2021-11-10T20:04

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тело мужчины, совершившего самоубийство, на днях нашли в Москве, речь идет о жителе столицы, на которого дочь написала заявление о сексуальном насилии и на которого было возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По его словам, в начале ноября в полицию обратилась девушка: она росла в многодетной семье, по ее словам, в маленьком возрасте отец приставал к ней, совершал развратные действия, а в 12 лет изнасиловал. Сообщить об этом правоохранителям девушка смогла только по достижении 18-летия. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (131 и 132 УК РФ соответственно)."Накануне на улице Волоцкий переулок был обнаружен труп мужчины", - сказал собеседник агентства. Этим человеком и оказался отец, которого дочь обвинила в изнасиловании. Погибший оставил предсмертную записку, в ней он обратился к другим своим детям и заявил, что "не делал с дочерью (которая обвинила его в насилии - ред.) ничего плохого", а также попрощался с детьми.

https://ria.ru/20210618/tatarstan-1737576933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия