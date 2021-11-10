https://ria.ru/20211110/izlucheniya-1758323496.html
Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон - РИА Новости, 10.11.2021
Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
В смартфоне достаточно приложений, с помощью которых можно измерить электромагнитное излучение, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T02:15
2021-11-10T02:15
2021-11-10T11:08
технологии
московский институт радиотехники электроники и автоматики
смартфоны
россия
максим назаренко
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В смартфоне достаточно приложений, с помощью которых можно измерить электромагнитное излучение, рассказал агентству "Прайм" заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.По словам специалиста, по показаниям практически всех мобильных приложений, "в городской квартире обычно получается от 30 до 100 миллитесла".Назаренко подчеркнул, что даже пульт автосигнализации изменяет электромагнитное поле, а микроволновая печь на расстоянии 20 сантиметров от дверцы может давать излучение до одной десятой миллитесла, что вдвое больше, чем магнитное поле Земли.
https://ria.ru/20211105/signal-1757765384.html
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технологии, московский институт радиотехники электроники и автоматики, смартфоны, россия, максим назаренко
02:15 10.11.2021 (обновлено: 11:08 10.11.2021)
Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
Эксперт Назаренко: приложения на смартфоне позволяют измерить электромагнитное излучение