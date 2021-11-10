https://ria.ru/20211110/inoagent-1758446942.html
В России признали иноагентом компанию "Как бы инагент"*
В России признали иноагентом компанию "Как бы инагент"* - РИА Новости, 10.11.2021
В России признали иноагентом компанию "Как бы инагент"*
Минюст России включил в реестр СМИ-иностранных агентов компанию "Как бы инагент"*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:58
2021-11-10T17:58
2021-11-10T17:58
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минюст России включил в реестр СМИ-иностранных агентов компанию "Как бы инагент"*, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент"*, - говорится в сообщении.Отмечается, что общество было создано Денисом Камалягиным**, Сергеем Маркеловым** и Дарьей Апахончич**, первыми журналистами в РФ, которые стали признаны СМИ-иноагентами."В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - добавили в сообщении.Отмечается, что согласно требованиям законодательства материалы общества "Как бы инагент"*, распространяемые на территории страны, подлежат обязательной маркировке.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://radiosputnik.ria.ru/20211110/smi-1758350065.html
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
В России признали иноагентом компанию "Как бы инагент"*
Минюст признал иноагентом компанию "Как бы инагент"*
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минюст России
включил в реестр СМИ-иностранных агентов компанию "Как бы инагент"*, сообщается на сайте
ведомства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021, в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент"*, - говорится в сообщении.
Отмечается, что общество было создано Денисом Камалягиным**, Сергеем Маркеловым** и Дарьей Апахончич**, первыми журналистами в РФ, которые стали признаны СМИ-иноагентами.
"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - добавили в сообщении.
Отмечается, что согласно требованиям законодательства материалы общества "Как бы инагент"*, распространяемые на территории страны, подлежат обязательной маркировке.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента