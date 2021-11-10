https://ria.ru/20211110/gruziya-1758298497.html

"На очереди Грузия". Москву хотят вовлечь в масштабную авантюру

"На очереди Грузия". Москву хотят вовлечь в масштабную авантюру - РИА Новости, 10.11.2021

"На очереди Грузия". Москву хотят вовлечь в масштабную авантюру

Духовенство Абхазии заговорило о признании собственной церковной структуры, которую мировое православие относит к раскольническим. К решению вопроса просят... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T08:00

2021-11-10T08:00

2021-11-10T08:10

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аналитика - религия и мировоззрение

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константинопольский патриархат

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Никита Бизин. Духовенство Абхазии заговорило о признании собственной церковной структуры, которую мировое православие относит к раскольническим. К решению вопроса просят подключиться Москву, Тбилиси и Константинополь, однако они видят ситуацию по-своему. О причинах и последствиях назревшего кризиса — в материале РИА Новости.Запутанный клубокВ перечне поместных православных церквей Абхазскую не найти. Она самопровозглашенная, то есть — за рамками канонов. А это значит, что любые совершенные ею обряды недействительны.Но члены структуры добиваются легализации. На днях глава "Абхазской православной церкви" иерей Виссарион Аплиа призвал окончательно решить проблему. Москва и Тбилиси в прошлом месяце получили от него соответствующие письма."Мы желаем начать исправлять ошибки, которые были допущены в отношении канонического статуса Абхазской церкви", — сказано в опубликованном обращении к московскому и грузинскому патриархам.Ситуация в стране очень напоминает украинскую. Христианство сюда пришло еще в первые века своего существования. Долгое время регион Апсны, как называют его сами абхазцы, принадлежал разным царствам. И, соответственно, подчинялся разным православным церквам.Например, в VI-VIII веках это была Абазгская архиепископия, которая имела особый статус в структуре Константинопольского патриархата. А уже в VIII столетии главу местных общин назначали в другой православной церкви — Антиохийской.Непризнанная церковьОдно время общины в Абхазии были независимыми. В XIX веке их включили в состав Грузинского экзархата РПЦ (его создали вместо упраздненного императором Александром I независимого патриархата). Столетие спустя регион как в политическом, так и в церковном плане стал частью Грузии.Все изменилось с распадом СССР. К 1992-му напряженные отношения между Тбилиси и Сухумом, на тот момент столицей абхазского автономного региона, вылились в открытый вооруженный конфликт. Тогда зашла речь как об административной, так и о религиозной независимости от Грузии.Нередко кровь проливали и в святых местах — среди жертв есть служители Божии. Поэтому по итогам войны регион в 1993-м покинули не только грузинские войска, но и многие священники во главе с Сухумо-Абхазским митрополитом. Грузинская православная церковь (ГПЦ) фактически утратила авторитет среди верующих Абхазии.Небольшая группа местного духовенства в конце 1993-го избрала временного управляющего Сухумо-Абхазской епархии — иерея Виссариона Аплиа. В 2009-м он зарегистрировал АПЦ, но признали ее только власти республики. Патриархаты Москвы и Тбилиси сделать это отказались.Напрямую с ТбилисиСпустя год проблема легализации усугубилась. В результате внутренних конфликтов из АПЦ вышла группа священников во главе с архимандритом Дорофеем (Дбаром). Они создали "Священную митрополию Абхазии" (СМА), которую власти тоже зарегистрировали. Ее административный центр находится в Новоафонском монастыре — пожалуй, главной и наиболее известной в мире абхазской обители.Решение вопроса обе структуры видят по-разному. Глава АПЦ иерей Виссарион Аплиа настаивает на диалоге с Московским патриархатом."Грузинская церковь просто бросила епархию и все эти годы не пыталась вернуться обратно, — объясняет Аплиа. — Кроме того, сто лет назад патриарх Тихон не признал правомочность претензий ГПЦ на территорию Абхазии. Однако потом, в 1943 году, это решение было попрано".В Грузинской патриархии ответили на воззвание отца Виссариона."Несмотря на то что мы категорически не согласны с содержанием и духом письма, осознаем необходимость начала диалога. Поэтому думаем, что было бы полезнее по этой теме с вами встретиться в Тбилиси и напрямую обсудить проблемные вопросы", — говорится в ответном послании.Грузинскую столицу упомянули не зря. ГПЦ считает Абхазию своей канонической территорией. Точно такой же точки зрения придерживается Русская церковь, которая в конфликт не вмешивается.Новая сторонаВпрочем, еще один крупный игрок — Константинопольский патриархат — в стороне оставаться не намерен. Он уже нарушил канонические границы РПЦ на Украине, легализовав местных раскольников. Это привело как к разделению в православном мире, так и к появлению новых горячих точек на карте мирового христианства.Абхазия может стать одной из них. Та самая СМА во главе с архимандритом Дорофеем попросила церковный Стамбул даровать ей грамоту об автокефалии — такую же, как Киеву в 2019-м. Патриарх Варфоломей, в свою очередь, обтекаемо высказался, что ничего против подобного расклада не имеет."Предоставление автокефалии — исключительно компетенция Константинополя, о чем свидетельствует традиция православной церкви на протяжении веков... Короче говоря, я повторяю, что Россия не может предоставить автокефалию ни Абхазии, ни кому-либо еще", — заявил он грузинскому телеканалу Formula.В случае дарования томоса Абхазии патриарх Варфоломей может не только усугубить конфликт с Московским патриархатом, но и рассориться с Грузинским. А это повлечет за собой еще большее разделение в православном мире.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, грузия, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение, московский патриархат, константинопольский патриархат, россия