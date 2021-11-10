https://ria.ru/20211110/granitsa-1758471832.html
Пентагон обеспокоен повышенной активностью российских войск возле Украины
Пентагон обеспокоен повышенной активностью российских войск возле Украины - РИА Новости, 10.11.2021
Пентагон обеспокоен повышенной активностью российских войск возле Украины
Американские военные с тревогой наблюдают повышенную концентрацию российских войск у границ с Украиной и хотели бы большей ясности относительно намерений РФ,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T20:47
2021-11-10T20:47
2021-11-10T21:07
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Американские военные с тревогой наблюдают повышенную концентрацию российских войск у границ с Украиной и хотели бы большей ясности относительно намерений РФ, сказал журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мы продолжаем наблюдать необычную военную активность в границах России, но вблизи границ Украины. Мы по-прежнему этим обеспокоены", - сказал Кирби на брифинге для прессы."Мы призываем Россию разъяснить свои намерения и придерживаться Минских соглашений", - добавил он.Кирби сказал, что в США не хотели бы дестабилизации региона."Мы бы хотели, чтобы ребятам в Москве задавали бы такие вопросы, и они бы на них честно и транспарентно отвечали. Но этого же не происходит, нет?" - добавил он.
https://ria.ru/20211109/ukraina-1758195475.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, россия, сша, москва, джон кирби, ситуация в днр и лнр
20:47 10.11.2021 (обновлено: 21:07 10.11.2021)
Пентагон обеспокоен повышенной активностью российских войск возле Украины
Пентагон призвал Россию придерживаться Минских соглашений