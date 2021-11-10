https://ria.ru/20211110/granitsa-1758400693.html

В Белоруссии раскритиковали привлечение Польшей военных на границу

В Белоруссии раскритиковали привлечение Польшей военных на границу - РИА Новости, 10.11.2021

В Белоруссии раскритиковали привлечение Польшей военных на границу

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал нарушением всяких норм привлечение Польшей 15 тысяч военных против мигрантов на границе с республикой. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:27

2021-11-10T14:27

2021-11-10T14:38

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владимир макей

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал нарушением всяких норм привлечение Польшей 15 тысяч военных против мигрантов на границе с республикой.Группировка польских военных на границе с Белоруссией увеличена с 13 тысяч до 15 тысяч, заявил ранее МО Польши."Факты применения оружия польскими силовиками в отношении беженцев неоднократно подтверждались видеозаписями, сделанными ранее. Какой-либо реакции на подобные действия польских властей со стороны ЕС не последовало, что свидетельствует о молчаливом согласии с практически любыми незаконными действиями в решении миграционного кризиса ", - говорится в комментарии ведомства, поступившем в РИА Новости.В этой связи в погранведомстве напомнили, что "подобные необдуманные действия могут привести к пограничному конфликту".Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко о своих опасениях, что противостояние на белорусско-польской границе из-за ближневосточных мигрантов может привести к острой фазе. По словам президента, "это - почва для провокаций", и поэтому он предупреждает белорусских военнослужащих быть аккуратными в данной ситуации.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-10T14:27 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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