14:27 10.11.2021 (обновлено: 14:38 10.11.2021)
В Белоруссии раскритиковали привлечение Польшей военных на границу
Глава МИД Белоруссии Макей раскритиковал привлечение Польшей 15 тысяч военных на границу
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие устанавливают забор из колючей проволоки на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей назвал нарушением всяких норм привлечение Польшей 15 тысяч военных против мигрантов на границе с республикой.
Группировка польских военных на границе с Белоруссией увеличена с 13 тысяч до 15 тысяч, заявил ранее МО Польши.
"Факты применения оружия польскими силовиками в отношении беженцев неоднократно подтверждались видеозаписями, сделанными ранее. Какой-либо реакции на подобные действия польских властей со стороны ЕС не последовало, что свидетельствует о молчаливом согласии с практически любыми незаконными действиями в решении миграционного кризиса ", - говорится в комментарии ведомства, поступившем в РИА Новости.
В этой связи в погранведомстве напомнили, что "подобные необдуманные действия могут привести к пограничному конфликту".
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко о своих опасениях, что противостояние на белорусско-польской границе из-за ближневосточных мигрантов может привести к острой фазе. По словам президента, "это - почва для провокаций", и поэтому он предупреждает белорусских военнослужащих быть аккуратными в данной ситуации.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.