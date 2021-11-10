В Польше зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы
В Польше зафиксировали 599 попыток нелегального перехода границы из Белоруссии за сутки
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии, в два раза больше, чем во вторник, зафиксировали польские пограничники за минувшие сутки, сообщает Пограничная стража Польши.
Во вторник пограничники сообщали о примерно 300 попыток нелегального перехода границы.
При этом непосредственно на польской территории были задержаны 48 человек, в отношении которых были вынесены постановления о выдворении из Польши.
Рекорд по числу попыток нелегального перехода белорусско-польской границы был зафиксирован 10 октября – 739 случаев.
С начала года таких попыток было зафиксировано более 32 тысяч.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.