https://ria.ru/20211110/granitsa-1758373894.html

В Польше зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы

В Польше зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы - РИА Новости, 10.11.2021

В Польше зафиксировали почти 600 попыток нелегального перехода границы

Почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии, в два раза больше, чем во вторник, зафиксировали польские пограничники за минувшие сутки, РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:27

2021-11-10T12:27

2021-11-10T12:27

в мире

белоруссия

польша

госпогранкомитет белоруссии

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758263473_0:246:3203:2048_1920x0_80_0_0_84b4ba1222dd4c81ed8c3bef7fdfa231.jpg

ВАРШАВА, 10 ноя – РИА Новости. Почти 600 попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии, в два раза больше, чем во вторник, зафиксировали польские пограничники за минувшие сутки, сообщает Пограничная стража Польши.Во вторник пограничники сообщали о примерно 300 попыток нелегального перехода границы."Вчера было зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы, задержаны 9 человек (пять граждан Ливана, три гражданина Ирака, один гражданин Сирии)", - говорится в сообщении.При этом непосредственно на польской территории были задержаны 48 человек, в отношении которых были вынесены постановления о выдворении из Польши.Рекорд по числу попыток нелегального перехода белорусско-польской границы был зафиксирован 10 октября – 739 случаев.С начала года таких попыток было зафиксировано более 32 тысяч.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/polsha-1758361482.html

https://ria.ru/20211110/migranty-1758364381.html

https://ria.ru/20211110/migranty-1758351402.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии