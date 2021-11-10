https://ria.ru/20211110/gosoboronzakaz-1758435766.html

Путин заявил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2%

Путин заявил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2% - РИА Новости, 10.11.2021

Путин заявил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2%

Российский гособоронзаказ в 2020 году был исполнен на 96,2%, при этом такая высокая планка выдерживается уже пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:05

2021-11-10T17:05

2021-11-10T17:40

россия

безопасность

армия

владимир путин

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российский гособоронзаказ в 2020 году был исполнен на 96,2%, при этом такая высокая планка выдерживается уже пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что столь высокая планка выдерживается уже более пяти лет.

https://ria.ru/20211110/pvo-1758366001.html

россия

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2021

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россия, безопасность, армия, владимир путин