https://ria.ru/20211110/gosoboronzakaz-1758435766.html
Путин заявил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2%
Путин заявил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2% - РИА Новости, 10.11.2021
Путин заявил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2%
Российский гособоронзаказ в 2020 году был исполнен на 96,2%, при этом такая высокая планка выдерживается уже пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:05
2021-11-10T17:05
2021-11-10T17:40
россия
безопасность
армия
владимир путин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Российский гособоронзаказ в 2020 году был исполнен на 96,2%, при этом такая высокая планка выдерживается уже пять лет, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что столь высокая планка выдерживается уже более пяти лет.
https://ria.ru/20211110/pvo-1758366001.html
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россия, безопасность, армия, владимир путин
17:05 10.11.2021 (обновлено: 17:40 10.11.2021)
Путин заявил о выполнении гособоронзаказа в 2020 году на 96,2%
Путин: гособоронзаказ в 2020 году выполнен на 96,2%