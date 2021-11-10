https://ria.ru/20211110/golikova-1758411855.html

Голикова заявила о некоторой стабилизации ситуации с коронавирусом

Голикова заявила о некоторой стабилизации ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова заявила о некоторой стабилизации ситуации с коронавирусом

Некоторая стабилизация ситуации с коронавирусом наблюдается в РФ, но говорить о том, что заболеваемость снижается нельзя, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:16

2021-11-10T15:16

2021-11-10T15:37

распространение коронавируса

россия

коронавирус в россии

татьяна голикова

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Некоторая стабилизация ситуации с коронавирусом наблюдается в РФ, но говорить о том, что заболеваемость снижается нельзя, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Несмотря на то, что мы видим некоторую стабилизацию ситуации, снижения темпов прироста развития заболеваемости, как я сказала, в шести субъектах снижение, тем не менее уверенно говорить о том, что ситуация стабилизовалась и распространение инфекции снижается - не можем, поэтому сегодня контроль и реализация необходимых мер должны быть продолжены", - сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус в россии, татьяна голикова