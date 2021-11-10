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Голикова заявила о некоторой стабилизации ситуации с коронавирусом
Голикова заявила о некоторой стабилизации ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова заявила о некоторой стабилизации ситуации с коронавирусом
Некоторая стабилизация ситуации с коронавирусом наблюдается в РФ, но говорить о том, что заболеваемость снижается нельзя, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:16
2021-11-10T15:16
2021-11-10T15:37
распространение коронавируса
россия
коронавирус в россии
татьяна голикова
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Некоторая стабилизация ситуации с коронавирусом наблюдается в РФ, но говорить о том, что заболеваемость снижается нельзя, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Несмотря на то, что мы видим некоторую стабилизацию ситуации, снижения темпов прироста развития заболеваемости, как я сказала, в шести субъектах снижение, тем не менее уверенно говорить о том, что ситуация стабилизовалась и распространение инфекции снижается - не можем, поэтому сегодня контроль и реализация необходимых мер должны быть продолжены", - сказала Голикова в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
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россия, коронавирус в россии, татьяна голикова
15:16 10.11.2021 (обновлено: 15:37 10.11.2021)
Голикова заявила о некоторой стабилизации ситуации с коронавирусом
Голикова: наблюдается некоторая стабилизация ситуации с коронавирусом