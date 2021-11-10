https://ria.ru/20211110/golikova-1758410381.html

Голикова обратилась к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Голикова обратилась к россиянам из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова обратилась к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

В России на сегодня занято 82,8% коек для заразившихся коронавирусом, всего по стране развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, 201 тысяча из них оснащены подачей... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:10

2021-11-10T15:10

2021-11-10T15:29

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В России на сегодня занято 82,8% коек для заразившихся коронавирусом, всего по стране развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, 201 тысяча из них оснащены подачей кислорода, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день в Российской Федерации развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, из которых подачей кислорода оснащена 201 тысяча. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 82,8% коек", - сказала она на совещании у президента России Владимира Путина.У 41 региона занятость коек сегодня составляет выше среднего российского показателя, многие регионы осознанно держат резерв коек и страхуются, чтобы при росте госпитализаций было наличие коек, добавила Голикова."Но тем не менее я бы хотела обратиться к гражданам, что напряженность в медицинской системе полностью сегодня зависит от нашего с вами поведения и от приверженности профилактическим мероприятиям, ключевое место в которых занимает вакцинация", - заключила она.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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