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Голикова обратилась к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Голикова обратилась к россиянам из-за ситуации с коронавирусом - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова обратилась к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
В России на сегодня занято 82,8% коек для заразившихся коронавирусом, всего по стране развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, 201 тысяча из них оснащены подачей... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:10
2021-11-10T15:10
2021-11-10T15:29
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В России на сегодня занято 82,8% коек для заразившихся коронавирусом, всего по стране развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, 201 тысяча из них оснащены подачей кислорода, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день в Российской Федерации развернуто 301,5 тысячи ковидных коек, из которых подачей кислорода оснащена 201 тысяча. На утро вчерашнего дня в целом по стране было занято 82,8% коек", - сказала она на совещании у президента России Владимира Путина.У 41 региона занятость коек сегодня составляет выше среднего российского показателя, многие регионы осознанно держат резерв коек и страхуются, чтобы при росте госпитализаций было наличие коек, добавила Голикова."Но тем не менее я бы хотела обратиться к гражданам, что напряженность в медицинской системе полностью сегодня зависит от нашего с вами поведения и от приверженности профилактическим мероприятиям, ключевое место в которых занимает вакцинация", - заключила она.
РИА Новости
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РИА Новости
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:10 10.11.2021 (обновлено: 15:29 10.11.2021)
Голикова обратилась к россиянам из-за ситуации с коронавирусом
Голикова: напряженность работы медицинской системы зависит от поведения людей в пандемию