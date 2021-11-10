https://ria.ru/20211110/gintsburg-1758404168.html

Мурашко вручил Гинцбургу орден Александра Невского

Мурашко вручил Гинцбургу орден Александра Невского - РИА Новости, 10.11.2021

Мурашко вручил Гинцбургу орден Александра Невского

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил с юбилеем директора Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга и вручил ему орден... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T14:46

2021-11-10T14:46

2021-11-10T14:46

общество

михаил мурашко

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

александр гинцбург

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил с юбилеем директора Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга и вручил ему орден Александра Невского, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. Десятого ноября главе центра Гамалеи исполняется 70 лет."Михаил Мурашко поздравил с юбилеем Директора Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга и вручил ему орден Александра Невского", - говорится в сообщении. Министр отметил, что для мужчины профессиональная жизнь, жизнь в деле, которому он себя посвятил, занимает не меньшее место, чем семья, дети, внуки."Подходя к каким-то таким знаковым цифрам, всегда каждый мужчина, каждый деятельный мужчина хочет видеть свои результаты труда. Мне кажется, Александр Леонидович, вас можно назвать счастливым человеком, во всяком случае точно - в этом вопросе", - отметил министр, поздравляя Гинцбурга.

https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758330738.html

россия

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общество, михаил мурашко, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия