https://ria.ru/20211110/gintsburg-1758404168.html
Мурашко вручил Гинцбургу орден Александра Невского
Мурашко вручил Гинцбургу орден Александра Невского - РИА Новости, 10.11.2021
Мурашко вручил Гинцбургу орден Александра Невского
Министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил с юбилеем директора Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга и вручил ему орден... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:46
2021-11-10T14:46
2021-11-10T14:46
общество
михаил мурашко
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поздравил с юбилеем директора Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга и вручил ему орден Александра Невского, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ. Десятого ноября главе центра Гамалеи исполняется 70 лет."Михаил Мурашко поздравил с юбилеем Директора Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга и вручил ему орден Александра Невского", - говорится в сообщении. Министр отметил, что для мужчины профессиональная жизнь, жизнь в деле, которому он себя посвятил, занимает не меньшее место, чем семья, дети, внуки."Подходя к каким-то таким знаковым цифрам, всегда каждый мужчина, каждый деятельный мужчина хочет видеть свои результаты труда. Мне кажется, Александр Леонидович, вас можно назвать счастливым человеком, во всяком случае точно - в этом вопросе", - отметил министр, поздравляя Гинцбурга.
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общество, михаил мурашко, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия
Мурашко вручил Гинцбургу орден Александра Невского
Мурашко поздравил Гинцбурга с юбилеем и вручил ему орден Александра Невского
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
поздравил с юбилеем директора Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга
и вручил ему орден Александра Невского, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ
. Десятого ноября главе центра Гамалеи исполняется 70 лет.
"Михаил Мурашко поздравил с юбилеем Директора Научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга и вручил ему орден Александра Невского", - говорится в сообщении. Министр отметил, что для мужчины профессиональная жизнь, жизнь в деле, которому он себя посвятил, занимает не меньшее место, чем семья, дети, внуки.
"Подходя к каким-то таким знаковым цифрам, всегда каждый мужчина, каждый деятельный мужчина хочет видеть свои результаты труда. Мне кажется, Александр Леонидович, вас можно назвать счастливым человеком, во всяком случае точно - в этом вопросе", - отметил министр, поздравляя Гинцбурга.