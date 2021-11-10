12:09 10.11.2021 (обновлено: 13:36 10.11.2021)
Шольц не будет строить с Москвой "особые отношения", сообщили немецкие СМИ
Bild: Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц не намерен выстраивать с Москвой "особые отношения"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 10 ноя — РИА Новости. Главный претендент на должность канцлера Германии, социал-демократ Олаф Шольц не намерен выстраивать с Москвой "особые отношения", в отличие от Герхарда Шредера, который возглавлял правительство в 1998-2005 годах, пишет таблоид Bild.
Еще в 2016 году Шольц в рамках германо-российского "Петербургского диалога" заявлял, что не представляет "правдоподобным" ни один сценарий, при котором у России хорошие отношения с ФРГ и одновременно сложные с ЕС, напомнило издание.
Таблоид отмечает, что во внешней политике кандидат в канцлеры собирается опираться на "принцип деревенской дискотеки", когда "танцуют с теми, кто в зале". Как поясняется в материале, это означает, что необходимы переговоры, в рамках которых стороны обмениваются "ясным текстом".
Немецкий политолог Юрген Фальтер в интервью Bild назвал Шольца "крепким орешком". "Вопрос больше в том, связаны ли его руки в отношении Москвы его партией", — заявил Фальтер, подчеркнув, в частности, "пацифизм" главы парламентской фракции Социал-демократической партии Рольфа Мютцениха.
29 сентября, 15:34Меркель поздравила Шольца с победой на выборах в бундестаг
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев. Шольц рассчитывает, что у ФРГ будет новый кабинет министров уже к 25 декабря.