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Шольц не будет строить с Москвой "особые отношения", сообщили немецкие СМИ
Шольц не будет строить с Москвой "особые отношения", сообщили немецкие СМИ - РИА Новости, 10.11.2021
Шольц не будет строить с Москвой "особые отношения", сообщили немецкие СМИ
Главный претендент на должность канцлера Германии, социал-демократ Олаф Шольц не намерен выстраивать с Москвой "особые отношения", в отличие от Герхарда... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:09
2021-11-10T13:36
в мире
германия
герхард шредер
bild
олаф шольц
россия
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БЕРЛИН, 10 ноя — РИА Новости. Главный претендент на должность канцлера Германии, социал-демократ Олаф Шольц не намерен выстраивать с Москвой "особые отношения", в отличие от Герхарда Шредера, который возглавлял правительство в 1998-2005 годах, пишет таблоид Bild.Еще в 2016 году Шольц в рамках германо-российского "Петербургского диалога" заявлял, что не представляет "правдоподобным" ни один сценарий, при котором у России хорошие отношения с ФРГ и одновременно сложные с ЕС, напомнило издание. Таблоид отмечает, что во внешней политике кандидат в канцлеры собирается опираться на "принцип деревенской дискотеки", когда "танцуют с теми, кто в зале". Как поясняется в материале, это означает, что необходимы переговоры, в рамках которых стороны обмениваются "ясным текстом".Немецкий политолог Юрген Фальтер в интервью Bild назвал Шольца "крепким орешком". "Вопрос больше в том, связаны ли его руки в отношении Москвы его партией", — заявил Фальтер, подчеркнув, в частности, "пацифизм" главы парламентской фракции Социал-демократической партии Рольфа Мютцениха.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев. Шольц рассчитывает, что у ФРГ будет новый кабинет министров уже к 25 декабря.
https://ria.ru/20211020/germaniya-1755429649.html
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в мире, германия, герхард шредер, bild, олаф шольц, россия
12:09 10.11.2021 (обновлено: 13:36 10.11.2021)
 
Шольц не будет строить с Москвой "особые отношения", сообщили немецкие СМИ

Bild: Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц не намерен выстраивать с Москвой "особые отношения"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц
Кандидат в канцлеры Германии от Социал-демократической партии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 10 ноя — РИА Новости. Главный претендент на должность канцлера Германии, социал-демократ Олаф Шольц не намерен выстраивать с Москвой "особые отношения", в отличие от Герхарда Шредера, который возглавлял правительство в 1998-2005 годах, пишет таблоид Bild.
Еще в 2016 году Шольц в рамках германо-российского "Петербургского диалога" заявлял, что не представляет "правдоподобным" ни один сценарий, при котором у России хорошие отношения с ФРГ и одновременно сложные с ЕС, напомнило издание.
Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партия Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 16:08
Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц призвал Европу к новой "восточной политике"
Таблоид отмечает, что во внешней политике кандидат в канцлеры собирается опираться на "принцип деревенской дискотеки", когда "танцуют с теми, кто в зале". Как поясняется в материале, это означает, что необходимы переговоры, в рамках которых стороны обмениваются "ясным текстом".
Немецкий политолог Юрген Фальтер в интервью Bild назвал Шольца "крепким орешком". "Вопрос больше в том, связаны ли его руки в отношении Москвы его партией", — заявил Фальтер, подчеркнув, в частности, "пацифизм" главы парламентской фракции Социал-демократической партии Рольфа Мютцениха.
Предвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
29 сентября, 15:34
Меркель поздравила Шольца с победой на выборах в бундестаг
Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев. Шольц рассчитывает, что у ФРГ будет новый кабинет министров уже к 25 декабря.
 
В миреГерманияГерхард ШредерBildОлаф ШольцРоссия
 
 
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