https://ria.ru/20211110/germaniya-1758369448.html

Шольц не будет строить с Москвой "особые отношения", сообщили немецкие СМИ

Шольц не будет строить с Москвой "особые отношения", сообщили немецкие СМИ - РИА Новости, 10.11.2021

Шольц не будет строить с Москвой "особые отношения", сообщили немецкие СМИ

Главный претендент на должность канцлера Германии, социал-демократ Олаф Шольц не намерен выстраивать с Москвой "особые отношения", в отличие от Герхарда... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:09

2021-11-10T12:09

2021-11-10T13:36

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БЕРЛИН, 10 ноя — РИА Новости. Главный претендент на должность канцлера Германии, социал-демократ Олаф Шольц не намерен выстраивать с Москвой "особые отношения", в отличие от Герхарда Шредера, который возглавлял правительство в 1998-2005 годах, пишет таблоид Bild.Еще в 2016 году Шольц в рамках германо-российского "Петербургского диалога" заявлял, что не представляет "правдоподобным" ни один сценарий, при котором у России хорошие отношения с ФРГ и одновременно сложные с ЕС, напомнило издание. Таблоид отмечает, что во внешней политике кандидат в канцлеры собирается опираться на "принцип деревенской дискотеки", когда "танцуют с теми, кто в зале". Как поясняется в материале, это означает, что необходимы переговоры, в рамках которых стороны обмениваются "ясным текстом".Немецкий политолог Юрген Фальтер в интервью Bild назвал Шольца "крепким орешком". "Вопрос больше в том, связаны ли его руки в отношении Москвы его партией", — заявил Фальтер, подчеркнув, в частности, "пацифизм" главы парламентской фракции Социал-демократической партии Рольфа Мютцениха.Выборы в бундестаг прошли 26 сентября. СДПГ заняла первое место, сместив с него христианских демократов, которые доминировали в немецкой политике с 2005 года. Формирование правительства в Германии обычно длится до нескольких месяцев. Шольц рассчитывает, что у ФРГ будет новый кабинет министров уже к 25 декабря.

https://ria.ru/20211020/germaniya-1755429649.html

https://ria.ru/20210929/sholts-1752334081.html

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