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Эксперт прокомментировал возврат Франции к ядерным реакторам
Эксперт прокомментировал возврат Франции к ядерным реакторам - РИА Новости, 10.11.2021
Эксперт прокомментировал возврат Франции к ядерным реакторам
Объявленное президентом Франции Эммануэлем Макроном решение о возобновлении строительства шести больших ядерных реакторов представляет собой радикальную смену... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:20
2021-11-10T19:20
в мире
европа
франция
франсуа олланд
edf
марин ле пен
эммануэль макрон
жан-люк меланшон
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Объявленное президентом Франции Эммануэлем Макроном решение о возобновлении строительства шести больших ядерных реакторов представляет собой радикальную смену французской энергетической политики, заявил РИА Новости эксперт по вопросам энергетики и искусственного интеллекта, преподаватель электромеханического машиностроения Льежского университета Дамьен Эрнст.Во вторник во время своего телеобращения к нации Макрон заявил, что Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов. Он отметил, что цель этого проекта в том, чтобы обеспечить энергетическую независимость Франции, гарантировать электроснабжение страны и достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Такие заявления идут вразрез со словами Макрона осенью 2018 года. Тогда глава французской республики заявил о планах по сокращению атомной энергии на 50% до 2035 года и закрытию 14 из 56 атомных реакторов.По его словам, в годы правления бывшего президента Франции Франсуа Олланда и в первые годы президентства Макрона было принято решение снизить долю ядерной энергетики в производстве электроэнергии во Франции с 75% до 50%. Кроме того был закрыт самый старый реактор в Фессенхайме, хотя для этого не было никаких причин, кроме политических. Эта политика, по словам эксперта, была навязана партией зеленых, которая хочет полностью отказаться от ядерной энергии повсюду в Европе. "Решение, принятое президентом Макроном без каких-либо особых консультаций, позволяет Франции чудом избежать неразрешимой проблемы электроснабжения в ближайшие десятилетия. Для него практически невозможно ограничиться, как говорят зеленые, "массовым развитием" возобновляемых источников энергии с газовыми электростанциями для обеспечения (зеленого) перехода", - пояснил Эрнст.Профессор добавил, что производство электроэнергии во Франции составляет 60 гигаватт в год, а три пары новых реакторов EPR (по два реактора на площадку для экономии на строительстве) будут обеспечивать десять гигаватт в год. Таким образом, ядерная программа будет завершена в следующие годы. Он считает, что сейчас самое время для строительства этих шести реакторов. Кроме того, реактор во Фламанвиле на севере Франции будет введен в эксплуатацию в 2022 году, а французский гигант EDF также строит атомную станцию в Хинкли-Пойнт в Великобритании после завершения постройки финской АЭС. Собеседник агентства отметил, что Китай также приобрел французские технологии и в совершенстве владеет ими. По его словам, Китай имеет программу строительства 159 атомных электростанций в ближайшее десятилетие.По его словам, за исключением экологов и крайне левых, возглавляемых лидером партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люком Меланшоном, все политические партии во Франции, от партии Марин Ле Пен до коммунистов, выступают за возрождение ядерной энергетики."Макрон ничем не рискует. Он просто потратил кучу времени на проволочки, на свое желание обольстить самых непримиримых защитников окружающей среды и на вечное "одновременно с этим". По-прежнему в ядерной сфере Франция и Россия активно сотрудничают в области обращения с ядерными отходами. Российские электростанции на быстрых нейтронах могут перерабатывать радиоактивные отходы, которые становятся новым топливом. Ядерные технологии предполагают долговременный выбор: 20 лет исследований и разработок, 80 лет эксплуатации и 10 лет вывода из эксплуатации. У нас более 100 лет на цикл. Демократическим режимам в Западной Европе очень трудно внедрять долгосрочные решения. С другой стороны, у России и Китая есть долгосрочное видение, которое позволяет им принимать лучшие и более продуманные решения в области энергетики", -&nbsp; заключил профессор.
https://ria.ru/20211028/energokompleks-1756646363.html
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в мире, европа, франция, франсуа олланд, edf, марин ле пен, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, ядерное топливо
19:20 10.11.2021
 
Эксперт прокомментировал возврат Франции к ядерным реакторам

Эксперт: возврат Франции к ядерным реакторам означает радикальную смену энергополитики

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БРЮССЕЛЬ, 10 ноя - РИА Новости. Объявленное президентом Франции Эммануэлем Макроном решение о возобновлении строительства шести больших ядерных реакторов представляет собой радикальную смену французской энергетической политики, заявил РИА Новости эксперт по вопросам энергетики и искусственного интеллекта, преподаватель электромеханического машиностроения Льежского университета Дамьен Эрнст.
Во вторник во время своего телеобращения к нации Макрон заявил, что Франция впервые за десятилетия возобновит строительство ядерных реакторов. Он отметил, что цель этого проекта в том, чтобы обеспечить энергетическую независимость Франции, гарантировать электроснабжение страны и достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Такие заявления идут вразрез со словами Макрона осенью 2018 года. Тогда глава французской республики заявил о планах по сокращению атомной энергии на 50% до 2035 года и закрытию 14 из 56 атомных реакторов.
"Объявленное Макроном решение о строительстве во Франции трех пар больших атомных ректоров типа EPR, а также сети малых ядерных реакторов типа SMR действительно является серьезным сдвигом в французской энергетической политике", - заявил Эрнст.
По его словам, в годы правления бывшего президента Франции Франсуа Олланда и в первые годы президентства Макрона было принято решение снизить долю ядерной энергетики в производстве электроэнергии во Франции с 75% до 50%. Кроме того был закрыт самый старый реактор в Фессенхайме, хотя для этого не было никаких причин, кроме политических. Эта политика, по словам эксперта, была навязана партией зеленых, которая хочет полностью отказаться от ядерной энергии повсюду в Европе. "Решение, принятое президентом Макроном без каких-либо особых консультаций, позволяет Франции чудом избежать неразрешимой проблемы электроснабжения в ближайшие десятилетия. Для него практически невозможно ограничиться, как говорят зеленые, "массовым развитием" возобновляемых источников энергии с газовыми электростанциями для обеспечения (зеленого) перехода", - пояснил Эрнст.
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Профессор добавил, что производство электроэнергии во Франции составляет 60 гигаватт в год, а три пары новых реакторов EPR (по два реактора на площадку для экономии на строительстве) будут обеспечивать десять гигаватт в год. Таким образом, ядерная программа будет завершена в следующие годы. Он считает, что сейчас самое время для строительства этих шести реакторов. Кроме того, реактор во Фламанвиле на севере Франции будет введен в эксплуатацию в 2022 году, а французский гигант EDF также строит атомную станцию в Хинкли-Пойнт в Великобритании после завершения постройки финской АЭС. Собеседник агентства отметил, что Китай также приобрел французские технологии и в совершенстве владеет ими. По его словам, Китай имеет программу строительства 159 атомных электростанций в ближайшее десятилетие.
"Из-за нерешительности политики в последние десятилетия Франция потеряла большую часть своего лидерства в ядерных технологиях, где она принимала активное участие наряду с Россией, США и Японией. Теперь Франция должна пройти курс переобучения. Реактор в Фламанвиле имеет репутацию очень сложного предприятия. Необходимо улучшить конструкцию и стандартизировать детали. Что касается экспорта, то французский ядерный сектор, даже если он наверстает упущенное время, будет иметь большие трудности в конкуренции с Китаем и Россией, чьи ядерные технологии превосходны и развиты, а затраты намного ниже, чем в Западной Европе", - добавил профессор Эрнст.
По его словам, за исключением экологов и крайне левых, возглавляемых лидером партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люком Меланшоном, все политические партии во Франции, от партии Марин Ле Пен до коммунистов, выступают за возрождение ядерной энергетики.
"Макрон ничем не рискует. Он просто потратил кучу времени на проволочки, на свое желание обольстить самых непримиримых защитников окружающей среды и на вечное "одновременно с этим". По-прежнему в ядерной сфере Франция и Россия активно сотрудничают в области обращения с ядерными отходами. Российские электростанции на быстрых нейтронах могут перерабатывать радиоактивные отходы, которые становятся новым топливом. Ядерные технологии предполагают долговременный выбор: 20 лет исследований и разработок, 80 лет эксплуатации и 10 лет вывода из эксплуатации. У нас более 100 лет на цикл. Демократическим режимам в Западной Европе очень трудно внедрять долгосрочные решения. С другой стороны, у России и Китая есть долгосрочное видение, которое позволяет им принимать лучшие и более продуманные решения в области энергетики", -  заключил профессор.
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