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Фрадков возглавил группу по повышению финустойчивости организаций ОПК
Фрадков возглавил группу по повышению финустойчивости организаций ОПК - РИА Новости, 10.11.2021
Фрадков возглавил группу по повышению финустойчивости организаций ОПК
Председателем новой Рабочей группы по вопросам нормативно-правового обеспечения финансовой устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса при Бюро... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:09
2021-11-10T16:09
2021-11-10T16:09
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петр фрадков
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Председателем новой Рабочей группы по вопросам нормативно-правового обеспечения финансовой устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса при Бюро Союза машиностроителей России назначен Петр Фрадков, председатель ПСБ, который входит в бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", сообщает пресс-служба ПСБ."Новая рабочая группа создана для поддержки ОПК и российской промышленности в целом. Мы наметили векторы развития на ближайший год — будем выявлять наиболее острые проблемы отрасли, комплексно прорабатывать инициативы предприятий по устранению барьеров развития и совершенствованию мер поддержки отрасли. После тщательной экспертизы подготовим соответствующие предложения по повышению финансовой устойчивости организаций ОПК — рассчитываем, что они станут основой для принятия решений в сфере промышленной политики и гособоронзаказа", - сказал на открытии заседания группы Фрадков.
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