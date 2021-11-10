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Новый ФОКОТ открыт в Череповце при поддержке вологодских депутатов

Новый ФОКОТ открыт в Череповце при поддержке вологодских депутатов - РИА Новости, 10.11.2021

Новый ФОКОТ открыт в Череповце при поддержке вологодских депутатов

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа открылся в Череповце при содействии депутатов Законодательного собрания Вологодской области, сообщает РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:39

2021-11-10T19:39

2021-11-10T19:39

вологодская область

общество

олег кувшинников

вологодская область

череповец

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ВОЛОГДА, 10 ноя – РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа открылся в Череповце при содействии депутатов Законодательного собрания Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.Новый ФОКОТ в Заягорбском районе включает футбольное поле, беговые дорожки, многофункциональную игровую площадку, площадку для сдачи норм ГТО с тренажерами, полосу препятствий. Открыли объект футбольным матчем школьных команд, за которым наблюдали губернатор региона Олег Кувшинников, представители областного депутатского корпуса, местные жители.Как отметил глава региона, это первый из пяти спортобъектов, которые будут сданы в городе до конца года.ФОКОТ был построен за шесть месяцев, включая разработку проекта и заключение контракта с подрядчиком. Он станет самым большим пришкольным стадионом в городе.В тот же день губернатор области и представители депутатского корпуса приняли участие в открытии консультативной поликлиники Вологодской областной детской больницы № 2. Она разместилась в отремонтированном здании, где ранее размещался хозяйственный корпус. Ремонтные работы в здании проведены за два года, на эти цели из областного бюджета направлено 8,9 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211108/kislorod-1758096688.html

вологодская область

череповец

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общество, олег кувшинников, вологодская область, череповец