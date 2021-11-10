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Вологодская область
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Новый ФОКОТ открыт в Череповце при поддержке вологодских депутатов
Новый ФОКОТ открыт в Череповце при поддержке вологодских депутатов - РИА Новости, 10.11.2021
Новый ФОКОТ открыт в Череповце при поддержке вологодских депутатов
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа открылся в Череповце при содействии депутатов Законодательного собрания Вологодской области, сообщает РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:39
2021-11-10T19:39
вологодская область
общество
олег кувшинников
вологодская область
череповец
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ВОЛОГДА, 10 ноя – РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа открылся в Череповце при содействии депутатов Законодательного собрания Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.Новый ФОКОТ в Заягорбском районе включает футбольное поле, беговые дорожки, многофункциональную игровую площадку, площадку для сдачи норм ГТО с тренажерами, полосу препятствий. Открыли объект футбольным матчем школьных команд, за которым наблюдали губернатор региона Олег Кувшинников, представители областного депутатского корпуса, местные жители.Как отметил глава региона, это первый из пяти спортобъектов, которые будут сданы в городе до конца года.ФОКОТ был построен за шесть месяцев, включая разработку проекта и заключение контракта с подрядчиком. Он станет самым большим пришкольным стадионом в городе.В тот же день губернатор области и представители депутатского корпуса приняли участие в открытии консультативной поликлиники Вологодской областной детской больницы № 2. Она разместилась в отремонтированном здании, где ранее размещался хозяйственный корпус. Ремонтные работы в здании проведены за два года, на эти цели из областного бюджета направлено 8,9 миллиона рублей.
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общество, олег кувшинников, вологодская область, череповец
19:39 10.11.2021
 

Новый ФОКОТ открыт в Череповце при поддержке вологодских депутатов

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиНовый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Череповце
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Череповце - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
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ВОЛОГДА, 10 ноя – РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа открылся в Череповце при содействии депутатов Законодательного собрания Вологодской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Новый ФОКОТ в Заягорбском районе включает футбольное поле, беговые дорожки, многофункциональную игровую площадку, площадку для сдачи норм ГТО с тренажерами, полосу препятствий. Открыли объект футбольным матчем школьных команд, за которым наблюдали губернатор региона Олег Кувшинников, представители областного депутатского корпуса, местные жители.
Как отметил глава региона, это первый из пяти спортобъектов, которые будут сданы в городе до конца года.
"Опираясь на просьбы череповчан, с инициативой строительства ФОКОТов депутаты фракции "Единая Россия" вышли на Градостроительный совет, и нашли полную поддержку губернатора. На строительство пяти сооружений было выделено 100 миллионов рублей. Затем в ходе голосования 10 тысяч череповчан высказались за места размещения ФОКОТов. И сегодня мы видим первые результаты проекта. Я уверен, что новые комплексы будут востребованы жителями города", - приводятся в сообщении слова председателя Заксобрания области, руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Луценко.
ФОКОТ был построен за шесть месяцев, включая разработку проекта и заключение контракта с подрядчиком. Он станет самым большим пришкольным стадионом в городе.
В тот же день губернатор области и представители депутатского корпуса приняли участие в открытии консультативной поликлиники Вологодской областной детской больницы № 2. Она разместилась в отремонтированном здании, где ранее размещался хозяйственный корпус. Ремонтные работы в здании проведены за два года, на эти цели из областного бюджета направлено 8,9 миллиона рублей.
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Вологодская областьОбществоОлег КувшинниковВологодская областьЧереповец
 
 
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