https://ria.ru/20211110/flot-1758430578.html

Британская армия сделала России предупреждение за 100 миллионов фунтов

Британская армия сделала России "предупреждение" за 100 миллионов фунтов - РИА Новости, 10.11.2021

Британская армия сделала России предупреждение за 100 миллионов фунтов

Новый контракт на поставку систем радиоэлектронной борьбы для Королевского военно-морского флота Великобритании станет условным предупреждением для России и... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:43

2021-11-10T16:43

2021-11-10T18:20

китай

великобритания

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Новый контракт на поставку систем радиоэлектронной борьбы для Королевского военно-морского флота Великобритании станет условным предупреждением для России и Китая, пишет газета Daily Express.О заключении сделки на 100 миллионов фунтов стерлингов (около 9,5 миллиарда рублей) стало известно накануне. Согласно условиям, в следующие 13 лет британскому флоту передадут оборудование для обнаружения и идентификации радиосигналов в большем диапазоне частот, чем существующие аналоги."Усиление потенциала британской армии на море гарантирует, что Королевские ВМС будут готовы к новым возникающим угрозам", — говорится в тексте.Издание отметило, что реформы флота королевства происходят на фоне "растущей напряженности в Южно-Китайском море". По мнению журналистов, Лондону "есть над чем работать", так как КНР и Россия "не менее заинтересованы в расширении и модернизации своих вооруженных сил".Глава Минобороны Британии Бен Уоллес ранее на встрече министров стран НАТО в Брюсселе заявлял, что западным странам необходимо осознать опасность программ Москвы и Пекина по разработке ракет.Как сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, Китай за лето как минимум дважды провел испытания гиперзвуковой ракеты. По мнению собеседников газеты, это ошеломило Пентагон и американскую разведку, так как они не ожидали такого оружейного потенциала.В Кремле ответили, что Россия не рассматривает эти пуски как угрозу, и отметили, что Пекин развивает свои вооруженные силы, не выходя за рамки обязательств.

https://ria.ru/20211023/sanktsii-1755888232.html

https://ria.ru/20211106/ates-1757848898.html

китай

великобритания

россия

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китай, великобритания, россия