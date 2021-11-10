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Британская армия сделала России предупреждение за 100 миллионов фунтов
Британская армия сделала России "предупреждение" за 100 миллионов фунтов - РИА Новости, 10.11.2021
Британская армия сделала России предупреждение за 100 миллионов фунтов
Новый контракт на поставку систем радиоэлектронной борьбы для Королевского военно-морского флота Великобритании станет условным предупреждением для России и... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:43
2021-11-10T18:20
китай
великобритания
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Новый контракт на поставку систем радиоэлектронной борьбы для Королевского военно-морского флота Великобритании станет условным предупреждением для России и Китая, пишет газета Daily Express.О заключении сделки на 100 миллионов фунтов стерлингов (около 9,5 миллиарда рублей) стало известно накануне. Согласно условиям, в следующие 13 лет британскому флоту передадут оборудование для обнаружения и идентификации радиосигналов в большем диапазоне частот, чем существующие аналоги."Усиление потенциала британской армии на море гарантирует, что Королевские ВМС будут готовы к новым возникающим угрозам", — говорится в тексте.Издание отметило, что реформы флота королевства происходят на фоне "растущей напряженности в Южно-Китайском море". По мнению журналистов, Лондону "есть над чем работать", так как КНР и Россия "не менее заинтересованы в расширении и модернизации своих вооруженных сил".Глава Минобороны Британии Бен Уоллес ранее на встрече министров стран НАТО в Брюсселе заявлял, что западным странам необходимо осознать опасность программ Москвы и Пекина по разработке ракет.Как сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, Китай за лето как минимум дважды провел испытания гиперзвуковой ракеты. По мнению собеседников газеты, это ошеломило Пентагон и американскую разведку, так как они не ожидали такого оружейного потенциала.В Кремле ответили, что Россия не рассматривает эти пуски как угрозу, и отметили, что Пекин развивает свои вооруженные силы, не выходя за рамки обязательств.
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китай, великобритания, россия
16:43 10.11.2021 (обновлено: 18:20 10.11.2021)
 
Британская армия сделала России "предупреждение" за 100 миллионов фунтов

Daily Express: закупка систем радиоэлектронной борьбы станет предупреждением для России

© Фото : Defence ImagesФрегат типа 26 Kent Королевских ВМС Великобритании
Фрегат типа 26 Kent Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Defence Images
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Новый контракт на поставку систем радиоэлектронной борьбы для Королевского военно-морского флота Великобритании станет условным предупреждением для России и Китая, пишет газета Daily Express.
О заключении сделки на 100 миллионов фунтов стерлингов (около 9,5 миллиарда рублей) стало известно накануне. Согласно условиям, в следующие 13 лет британскому флоту передадут оборудование для обнаружения и идентификации радиосигналов в большем диапазоне частот, чем существующие аналоги.
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"Усиление потенциала британской армии на море гарантирует, что Королевские ВМС будут готовы к новым возникающим угрозам", — говорится в тексте.
Издание отметило, что реформы флота королевства происходят на фоне "растущей напряженности в Южно-Китайском море". По мнению журналистов, Лондону "есть над чем работать", так как КНР и Россия "не менее заинтересованы в расширении и модернизации своих вооруженных сил".
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес ранее на встрече министров стран НАТО в Брюсселе заявлял, что западным странам необходимо осознать опасность программ Москвы и Пекина по разработке ракет.
Как сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, Китай за лето как минимум дважды провел испытания гиперзвуковой ракеты. По мнению собеседников газеты, это ошеломило Пентагон и американскую разведку, так как они не ожидали такого оружейного потенциала.
В Кремле ответили, что Россия не рассматривает эти пуски как угрозу, и отметили, что Пекин развивает свои вооруженные силы, не выходя за рамки обязательств.
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