https://ria.ru/20211110/falkov-1758416447.html

Фальков рассказал о форматах работы вузов в период пандемии

Фальков рассказал о форматах работы вузов в период пандемии - РИА Новости, 10.11.2021

Фальков рассказал о форматах работы вузов в период пандемии

Удаленный формат работы выбрали 65% вузов, 27% попробовали самостоятельную работу, 6% - смешанный, сообщил Министр науки и высшего образования России Валерий... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:30

2021-11-10T15:30

2021-11-10T16:03

общество

вузы

валерий фальков

владимир путин

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Удаленный формат работы выбрали 65% вузов, 27% попробовали самостоятельную работу, 6% - смешанный, сообщил Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Согласно нашему оперативному мониторингу, а в этот мониторинг входят все без исключения: университеты, вузы и филиалы, 65% выбрали удаленный формат работы, во многом он всем хорошо знаком, 27% попробовали в это время и организовали самостоятельную работу студентов, 6% использовали смешанный формат и 2% вузов объявили о переносе каникул с другого времени на эти дни", - сообщил министр.

https://ria.ru/20211110/kravtsov-1758416122.html

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2021

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