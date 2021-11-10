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Фальков рассказал о форматах работы вузов в период пандемии
Фальков рассказал о форматах работы вузов в период пандемии - РИА Новости, 10.11.2021
Фальков рассказал о форматах работы вузов в период пандемии
Удаленный формат работы выбрали 65% вузов, 27% попробовали самостоятельную работу, 6% - смешанный, сообщил Министр науки и высшего образования России Валерий... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:30
2021-11-10T16:03
общество
вузы
валерий фальков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Удаленный формат работы выбрали 65% вузов, 27% попробовали самостоятельную работу, 6% - смешанный, сообщил Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."Согласно нашему оперативному мониторингу, а в этот мониторинг входят все без исключения: университеты, вузы и филиалы, 65% выбрали удаленный формат работы, во многом он всем хорошо знаком, 27% попробовали в это время и организовали самостоятельную работу студентов, 6% использовали смешанный формат и 2% вузов объявили о переносе каникул с другого времени на эти дни", - сообщил министр.
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общество, вузы, валерий фальков, владимир путин, россия, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:30 10.11.2021 (обновлено: 16:03 10.11.2021)
 
Фальков рассказал о форматах работы вузов в период пандемии

Фальков: в период пандемии 65 процентов вузов выбрали удаленный формат работы

© РИА Новости / Сергей Гунеев Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Удаленный формат работы выбрали 65% вузов, 27% попробовали самостоятельную работу, 6% - смешанный, сообщил Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Согласно нашему оперативному мониторингу, а в этот мониторинг входят все без исключения: университеты, вузы и филиалы, 65% выбрали удаленный формат работы, во многом он всем хорошо знаком, 27% попробовали в это время и организовали самостоятельную работу студентов, 6% использовали смешанный формат и 2% вузов объявили о переносе каникул с другого времени на эти дни", - сообщил министр.
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