https://ria.ru/20211110/evrosovet-1758430259.html

В Евросовете призвали усилить санкционное давление на Белоруссию

В Евросовете призвали усилить санкционное давление на Белоруссию - РИА Новости, 10.11.2021

В Евросовете призвали усилить санкционное давление на Белоруссию

ЕС должен усилить санкционное давление на белорусский режим, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:40

2021-11-10T16:40

2021-11-10T16:40

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

шарль мишель

госпогранкомитет белоруссии

евросовет

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ВАРШАВА, 10 ноя - РИА Новости. ЕС должен усилить санкционное давление на белорусский режим, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/belorussiya-1758397623.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, шарль мишель, госпогранкомитет белоруссии, евросовет, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии