В Евросовете призвали усилить санкционное давление на Белоруссию
Глава Евросовета Мишель: ЕС должен усилить санкционное давление на белорусский режим
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
ВАРШАВА, 10 ноя - РИА Новости. ЕС должен усилить санкционное давление на белорусский режим, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Важно принять очень конкретные и эффективные санкции не против белорусского народа, а против этого режима, мы уже принимали меры против него, но вероятно, мы даже должны усилить уровень санкционного давления", - сказал Мишель на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.