https://ria.ru/20211110/evrosovet-1758413645.html

В Евросовете выразили солидарность с Польшей из-за ситуации на границе

В Евросовете выразили солидарность с Польшей из-за ситуации на границе - РИА Новости, 10.11.2021

В Евросовете выразили солидарность с Польшей из-за ситуации на границе

Евросоюз выражает солидарность с Польшей в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:21

2021-11-10T15:21

2021-11-10T15:56

в мире

белоруссия

польша

евросовет

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

евросоюз

шарль мишель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156237/52/1562375260_0:232:2817:1817_1920x0_80_0_0_58e4b0b8de865b97afebc7016db7d154.jpg

ПАРИЖ, 10 ноя – РИА Новости. Евросоюз выражает солидарность с Польшей в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, заявил глава Евросовета Шарль Мишель."Причина моего присутствия здесь – выразить мою солидарность и солидарность Евросоюза с Польшей, которая противостоит этому серьезному кризису",- заявил Мишель на совместной пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.Глава Евросовета назвал происходящее "гибридной, грубой атакой". "Единственный ответ на это – твёрдость, единство и защита наших фундаментальных ценностей", - подчеркнул он.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/migranty-1758393215.html

https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, евросовет, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, евросоюз, шарль мишель