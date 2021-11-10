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"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн
"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн - РИА Новости, 10.11.2021
"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн
"Узбекнефтегаз" разместил на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов сроком на семь лет под 4,75%, сообщает компания в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:09
2021-11-10T12:09
экономика
узбекистан
газпромбанк
узбекнефтегаз
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – РИА Новости. "Узбекнефтегаз" разместил на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов сроком на семь лет под 4,75%, сообщает компания в среду."Узбекнефтегаз" впервые в своей истории успешно разместил на Лондонской фондовой бирже еврооблигации в формате RegS/144A на сумму 700 миллионов долларов сроком на 7 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.По данным пресс-службы, перед началом торгов начальная процентная ставка по еврооблигациям компании была установлена на уровне 5%, а по результатам сбора заявок снижена до 4,75%.Организаторами выпуска выступили Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus.В сентябре "Узбекнефтегаз" сообщил, что впервые получил от международных рейтинговых агентств Fitch и S&amp;P рейтинги "BB-" со стабильным прогнозом. Также американская DeGolyer &amp; MacNaughton провела аудит запасов, а EY – финансовой отчетности "Узбекнефтегаза" за период 2017-2020 годов.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в январе 2018 года поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы компания получила кредитный рейтинг и вышла на зарубежные рынки. Тогда же компания сообщила, что подписала мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров своего дебютного выпуска еврооблигаций на международном рынке.Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент добывать порядка 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% - до 733,6 тысячи тонн, газа – снизилась на 17,8%, до 49,739 миллиарда кубометров.
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экономика, узбекистан, газпромбанк, узбекнефтегаз, шавкат мирзиеев
12:09 10.11.2021
 

"Узбекнефтегаз" разместил в Лондоне дебютные евробонды на $700 млн

© AFP 2021 / Denis Sinyakov Бензовоз компании "Узбекнефтегаз"
Бензовоз компании Узбекнефтегаз - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / Denis Sinyakov
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ТАШКЕНТ, 10 ноя – РИА Новости. "Узбекнефтегаз" разместил на Лондонской фондовой бирже дебютные еврооблигации в объеме 700 миллионов долларов сроком на семь лет под 4,75%, сообщает компания в среду.
"Узбекнефтегаз" впервые в своей истории успешно разместил на Лондонской фондовой бирже еврооблигации в формате RegS/144A на сумму 700 миллионов долларов сроком на 7 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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По данным пресс-службы, перед началом торгов начальная процентная ставка по еврооблигациям компании была установлена на уровне 5%, а по результатам сбора заявок снижена до 4,75%.
"Поступили заявки на общую сумму 1,9 миллиарда долларов (без заявок банков-организаторов - 1,7 миллиарда долларов)", - отмечается в сообщении. Облигации купили более 120 инвесторов из Великобритании, США, Германии, стран Азии.
Организаторами выпуска выступили Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанка), Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и MUFG Securities EMEA plus.
В сентябре "Узбекнефтегаз" сообщил, что впервые получил от международных рейтинговых агентств Fitch и S&P рейтинги "BB-" со стабильным прогнозом. Также американская DeGolyer & MacNaughton провела аудит запасов, а EY – финансовой отчетности "Узбекнефтегаза" за период 2017-2020 годов.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в январе 2018 года поручил руководству "Узбекнефтегаза" ускорить работу, чтобы компания получила кредитный рейтинг и вышла на зарубежные рынки. Тогда же компания сообщила, что подписала мандатный договор о назначении Газпромбанка одним из двух глобальных координаторов и собукраннеров своего дебютного выпуска еврооблигаций на международном рынке.
Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент добывать порядка 70 миллиардов кубометров газа и 8 миллионов тонн жидких углеводородов в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По официальной статистике, добыча нефти в Узбекистане в 2020 году увеличилась на 4,9% - до 733,6 тысячи тонн, газа – снизилась на 17,8%, до 49,739 миллиарда кубометров.
 
ЭкономикаУзбекистанГазпромбанкУзбекнефтегазШавкат Мирзиеев
 
 
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