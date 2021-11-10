https://ria.ru/20211110/elektromobil-1758343893.html

Эксперт разъяснил, от чего будет зависеть популярность электромобилей

Эксперт разъяснил, от чего будет зависеть популярность электромобилей - РИА Новости, 10.11.2021

Эксперт разъяснил, от чего будет зависеть популярность электромобилей

Рост популярности электромобилей в ближайшие четыре-пять лет будет зависеть от совершенствования аккумуляторов, заявил в интервью РИА Новости главный экономист... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:19

2021-11-10T10:19

2021-11-10T11:55

экономика

авто

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Рост популярности электромобилей в ближайшие четыре-пять лет будет зависеть от совершенствования аккумуляторов, заявил в интервью РИА Новости главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер."Почему мы убеждены в том, что через 10-15-20 лет ситуация будет совсем другой? Потому что потребителям нравятся эти автомобили и потому что большинство крупнейших автопроизводителей инвестировали в специализированные платформы на электротяге, то есть автомобили, которые изначально проектируются электрическими, чтобы полностью использовать потенциал этой технологии", — добавил эксперт.Он напомнил, что переход от двигателей внутреннего сгорания на электромобили начинался с личных автомобилей и затем очень скоро стал влиять на коммерческий транспорт, например на грузовики. Рюкер указал, что именно грузовики раньше потребляли более 50% всей нефти. Они прошли эту точку, и переход к электромобилям уже стал сам по себе частью этой новой динамики на рынке энергоносителей.

https://ria.ru/20211028/avto-1756747482.html

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2021

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экономика, авто