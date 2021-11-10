https://ria.ru/20211110/elektromobil-1758343893.html
Эксперт разъяснил, от чего будет зависеть популярность электромобилей
Эксперт разъяснил, от чего будет зависеть популярность электромобилей - РИА Новости, 10.11.2021
Эксперт разъяснил, от чего будет зависеть популярность электромобилей
Рост популярности электромобилей в ближайшие четыре-пять лет будет зависеть от совершенствования аккумуляторов, заявил в интервью РИА Новости главный экономист... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:19
2021-11-10T10:19
2021-11-10T11:55
экономика
авто
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Рост популярности электромобилей в ближайшие четыре-пять лет будет зависеть от совершенствования аккумуляторов, заявил в интервью РИА Новости главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер."Почему мы убеждены в том, что через 10-15-20 лет ситуация будет совсем другой? Потому что потребителям нравятся эти автомобили и потому что большинство крупнейших автопроизводителей инвестировали в специализированные платформы на электротяге, то есть автомобили, которые изначально проектируются электрическими, чтобы полностью использовать потенциал этой технологии", — добавил эксперт.Он напомнил, что переход от двигателей внутреннего сгорания на электромобили начинался с личных автомобилей и затем очень скоро стал влиять на коммерческий транспорт, например на грузовики. Рюкер указал, что именно грузовики раньше потребляли более 50% всей нефти. Они прошли эту точку, и переход к электромобилям уже стал сам по себе частью этой новой динамики на рынке энергоносителей.
https://ria.ru/20211028/avto-1756747482.html
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экономика, авто
10:19 10.11.2021 (обновлено: 11:55 10.11.2021)
Эксперт разъяснил, от чего будет зависеть популярность электромобилей
Норберт Рюкер: популярность электромобилей будет зависеть от аккумуляторов
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Рост популярности электромобилей в ближайшие четыре-пять лет будет зависеть от совершенствования аккумуляторов, заявил в интервью
РИА Новости главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер.
"В следующие четыре-пять лет многое будет зависеть от аккумуляторов, и мы уверены, что прогресс прошлых лет продолжится, увеличивая дальность действия и сокращая время зарядки, то есть еще больше повышая удобство. И новые платформы, широкий выбор на рынке приведет к снижению цен на них", — отметил он.
"Почему мы убеждены в том, что через 10-15-20 лет ситуация будет совсем другой? Потому что потребителям нравятся эти автомобили и потому что большинство крупнейших автопроизводителей инвестировали в специализированные платформы на электротяге, то есть автомобили, которые изначально проектируются электрическими, чтобы полностью использовать потенциал этой технологии", — добавил эксперт.
Он напомнил, что переход от двигателей внутреннего сгорания на электромобили начинался с личных автомобилей и затем очень скоро стал влиять на коммерческий транспорт, например на грузовики. Рюкер указал, что именно грузовики раньше потребляли более 50% всей нефти. Они прошли эту точку, и переход к электромобилям уже стал сам по себе частью этой новой динамики на рынке энергоносителей.