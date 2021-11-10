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Российские экспортеры примут участие в бизнес-миссии РЭЦ в Киргизии
Российские экспортеры примут участие в бизнес-миссии РЭЦ в Киргизии - РИА Новости, 10.11.2021
Российские экспортеры примут участие в бизнес-миссии РЭЦ в Киргизии
В столице Киргизии Бишкеке 10 ноября началась международная деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний, которую организует группа РЭЦ (входит... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:12
2021-11-10T11:12
экономика
киргизия
росэксимбанк
российско-киргизский фонд развития (ркфр)
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В столице Киргизии Бишкеке 10 ноября началась международная деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний, которую организует группа РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Российско-киргизским фондом развития (РКФР), в ней примут участие 30 российских компаний-экспортеров, сообщает РЭЦ."Наши страны давно и активно развивают деловые связи, и для расширения сотрудничества мы готовы обсудить перспективы и точки роста для экспорта российской продукции в Кыргызскую Республику, перспективные проекты в стране с точки зрения участия в них российских компаний, использование финансовых инструментов группы РЭЦ и российского высокотехнологичного оборудования в рамках госпрограмм развития производств и реализации инфраструктурных проектов", - заявил в ходе церемонии открытия деловой миссии председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов.По его словам, благодаря совместным проектам группы РЭЦ и РКФР для российских экспортеров открываются новые возможности существенно увеличить экспорт в Киргизию, а киргизская сторона сможет получить доступ к качественной российской продукции с использованием финансовых инструментов обеих компаний.На открытии присутствовали первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Арзыбек Кожошев, чрезвычайный и полномочный посол киргизии в РФ Николай Удовиченко, председатель правления Российско-киргизского фонда развития Артем Новиков, а также президент ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана" Анвар Абдраев и генеральный директор ООО "Нацпромлизинг" Дмитрий Ерошок.В рамках бизнес-миссии российские производители и поставщики продукции и услуг проведут встречи с импортерами и представителями бизнес кругов Киргизии и представителями органов государственной власти для презентации продукции и развития деловых контактов.Киргизскому бизнес-сообществу представят российскую продукцию АПК (мясное скотоводство, комбикорма, пищевая продукция, аквакультура, сельскохозяйственное оборудование), удобрения, оборудование из сферы гидроэнергетики, а также энергосберегающие технологии, информационные технологии для банковской сферы, машиностроение, строительные материалы и не только.
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экономика, киргизия, росэксимбанк, российско-киргизский фонд развития (ркфр), российский экспортный центр (рэц), россия
11:12 10.11.2021
 

Российские экспортеры примут участие в бизнес-миссии РЭЦ в Киргизии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В столице Киргизии Бишкеке 10 ноября началась международная деловая миссия российских экспортно ориентированных компаний, которую организует группа РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Российско-киргизским фондом развития (РКФР), в ней примут участие 30 российских компаний-экспортеров, сообщает РЭЦ.
"Наши страны давно и активно развивают деловые связи, и для расширения сотрудничества мы готовы обсудить перспективы и точки роста для экспорта российской продукции в Кыргызскую Республику, перспективные проекты в стране с точки зрения участия в них российских компаний, использование финансовых инструментов группы РЭЦ и российского высокотехнологичного оборудования в рамках госпрограмм развития производств и реализации инфраструктурных проектов", - заявил в ходе церемонии открытия деловой миссии председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов.
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По его словам, благодаря совместным проектам группы РЭЦ и РКФР для российских экспортеров открываются новые возможности существенно увеличить экспорт в Киргизию, а киргизская сторона сможет получить доступ к качественной российской продукции с использованием финансовых инструментов обеих компаний.
На открытии присутствовали первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Арзыбек Кожошев, чрезвычайный и полномочный посол киргизии в РФ Николай Удовиченко, председатель правления Российско-киргизского фонда развития Артем Новиков, а также президент ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана" Анвар Абдраев и генеральный директор ООО "Нацпромлизинг" Дмитрий Ерошок.
В рамках бизнес-миссии российские производители и поставщики продукции и услуг проведут встречи с импортерами и представителями бизнес кругов Киргизии и представителями органов государственной власти для презентации продукции и развития деловых контактов.
Киргизскому бизнес-сообществу представят российскую продукцию АПК (мясное скотоводство, комбикорма, пищевая продукция, аквакультура, сельскохозяйственное оборудование), удобрения, оборудование из сферы гидроэнергетики, а также энергосберегающие технологии, информационные технологии для банковской сферы, машиностроение, строительные материалы и не только.
 
ЭкономикаКиргизияРосэксимбанкРоссийско-киргизский фонд развития (РКФР)Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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