https://ria.ru/20211110/ekologiya-1758417156.html

КНР за 5 лет сократит на 10% содержание вредных аэрозолей в воздухе городов

КНР за 5 лет сократит на 10% содержание вредных аэрозолей в воздухе городов - РИА Новости, 10.11.2021

КНР за 5 лет сократит на 10% содержание вредных аэрозолей в воздухе городов

Китай к 2025-му году на 10% по сравнению с 2020 годом сократит содержание вредных аэрозолей в воздухе городов. Ежегодное количество дней с чистым воздухом в... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:34

2021-11-10T15:34

2021-11-10T15:34

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к 2025-му году на 10% по сравнению с 2020 годом сократит содержание вредных аэрозолей в воздухе городов. Ежегодное количество дней с чистым воздухом в крупных городах будет достигать 87,5%.Такие плановые показатели закреплены в совместном циркуляре Госсовета КНР и ЦК Компартии Китая.В ближайшие пять лет также на 18% планируется сократить эмиссии углекислого газа на производство единицы ВВП.В природоохранном ведомстве пояснили, что в борьбе за очистку городского воздуха ставка, в частности, будет делаться на полный отказ от дизельного грузового транспорта. Пекинский муниципалитет подсчитал, что хотя дизельные грузовики составляют лишь 4% от столичного автопарка, на них приходится 90% автомобильных выхлопов. Вместо грязных дизельных фур будут использовать железнодорожный и водный транспорт.

https://ria.ru/20211012/transport-1754224457.html

китай

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2021

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китай