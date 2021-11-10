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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211110/ekologiya-1758417156.html
КНР за 5 лет сократит на 10% содержание вредных аэрозолей в воздухе городов
КНР за 5 лет сократит на 10% содержание вредных аэрозолей в воздухе городов - РИА Новости, 10.11.2021
КНР за 5 лет сократит на 10% содержание вредных аэрозолей в воздухе городов
Китай к 2025-му году на 10% по сравнению с 2020 годом сократит содержание вредных аэрозолей в воздухе городов. Ежегодное количество дней с чистым воздухом в... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:34
2021-11-10T15:34
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к 2025-му году на 10% по сравнению с 2020 годом сократит содержание вредных аэрозолей в воздухе городов. Ежегодное количество дней с чистым воздухом в крупных городах будет достигать 87,5%.Такие плановые показатели закреплены в совместном циркуляре Госсовета КНР и ЦК Компартии Китая.В ближайшие пять лет также на 18% планируется сократить эмиссии углекислого газа на производство единицы ВВП.В природоохранном ведомстве пояснили, что в борьбе за очистку городского воздуха ставка, в частности, будет делаться на полный отказ от дизельного грузового транспорта. Пекинский муниципалитет подсчитал, что хотя дизельные грузовики составляют лишь 4% от столичного автопарка, на них приходится 90% автомобильных выхлопов. Вместо грязных дизельных фур будут использовать железнодорожный и водный транспорт.
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китай
15:34 10.11.2021
 

КНР за 5 лет сократит на 10% содержание вредных аэрозолей в воздухе городов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай к 2025-му году на 10% по сравнению с 2020 годом сократит содержание вредных аэрозолей в воздухе городов. Ежегодное количество дней с чистым воздухом в крупных городах будет достигать 87,5%.
Такие плановые показатели закреплены в совместном циркуляре Госсовета КНР и ЦК Компартии Китая.
В ближайшие пять лет также на 18% планируется сократить эмиссии углекислого газа на производство единицы ВВП.
В природоохранном ведомстве пояснили, что в борьбе за очистку городского воздуха ставка, в частности, будет делаться на полный отказ от дизельного грузового транспорта. Пекинский муниципалитет подсчитал, что хотя дизельные грузовики составляют лишь 4% от столичного автопарка, на них приходится 90% автомобильных выхлопов. Вместо грязных дизельных фур будут использовать железнодорожный и водный транспорт.
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