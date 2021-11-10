https://ria.ru/20211110/dtp-1758354535.html

В Челябинской области три человека пострадали в ДТП с автобусом

В Челябинской области три человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.11.2021

В Челябинской области три человека пострадали в ДТП с автобусом

Автобус "ПАЗ" и три автомобиля столкнулись во вторник вечером в Челябинске, в результате ДТП получили травмы три пассажира автобуса, сообщила в среду... РИА Новости, 10.11.2021

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Автобус "ПАЗ" и три автомобиля столкнулись во вторник вечером в Челябинске, в результате ДТП получили травмы три пассажира автобуса, сообщила в среду пресс-служба ГИБДД УМВД России по Челябинску.По данным пресс-службы, ДТП произошло 9 ноября в 19.44 (17.44 мск) на улице Свободы, у дома 139."Водитель, управляя автомобилем Range Rover, при повороте направо не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan, который от удара изменил траекторию движения и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Kia Rio. После столкновения автомобиль Range Rover изменил направление движения и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ". В результате происшествия три пассажира автобуса получили травмы", - говорится в сообщении.Водитель Range Rover с места ДТП скрылся, в результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемая личность водителя установлена, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211109/dtp-1758211348.html

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происшествия, дтп, челябинск, авто