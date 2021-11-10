Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/covid-19-1758465138.html
Россия не сможет принять участия в онлайн-встрече по борьбе с COVID-19
Россия не сможет принять участия в онлайн-встрече по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Россия не сможет принять участия в онлайн-встрече по борьбе с COVID-19
Россия не примет участия в созванной США виртуальной министерской встрече по борьбе с пандемией из-за организационных сложностей и плотного графика министра... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:46
2021-11-10T19:55
распространение коронавируса
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
здоровье - общество
мария захарова
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/37/1525963707_0:89:3068:1815_1920x0_80_0_0_bff1cfbe9f52fe2971bd52feac31c283.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия не примет участия в созванной США виртуальной министерской встрече по борьбе с пандемией из-за организационных сложностей и плотного графика министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, желает участникам успеха, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что США в виртуальном формате 10 ноября проводят встречу министров иностранных дел по теме борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. По словам Захаровой, подробными данными о программе и участниках в Москве не располагают."Информацию о предстоящем мероприятии мы получили лишь в самом конце октября. К тому времени рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече. Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. Захарова отметила, что в Москве желают участникам мероприятия успехов."Со своей стороны ведем активную подготовку к запланированной на 29 ноября-1 декабря специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Исходим из того, что именно на этой главной международной площадке по вопросам глобального здравоохранения должны решаться вопросы борьбы с нынешней пандемией и будущими вызовами человечеству в сфере чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html
https://ria.ru/20211109/murashko-1758238300.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/37/1525963707_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_d4e66c4fa3669e2bae0eb3bf43ac57b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), здоровье - общество, мария захарова, россия, коронавирус covid-19
19:46 10.11.2021 (обновлено: 19:55 10.11.2021)
 
Россия не сможет принять участия в онлайн-встрече по борьбе с COVID-19

Россия не примет участия в созванной США министерской онлайн-встрече по борьбе с COVID-19

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия не примет участия в созванной США виртуальной министерской встрече по борьбе с пандемией из-за организационных сложностей и плотного графика министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, желает участникам успеха, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что США в виртуальном формате 10 ноября проводят встречу министров иностранных дел по теме борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. По словам Захаровой, подробными данными о программе и участниках в Москве не располагают.
Врач и пациент в реанимации госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
08:00Наука
Как убить коронавирус. Названы самые эффективные препараты против COVID-19
"Информацию о предстоящем мероприятии мы получили лишь в самом конце октября. К тому времени рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече. Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. Захарова отметила, что в Москве желают участникам мероприятия успехов.
"Со своей стороны ведем активную подготовку к запланированной на 29 ноября-1 декабря специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Исходим из того, что именно на этой главной международной площадке по вопросам глобального здравоохранения должны решаться вопросы борьбы с нынешней пандемией и будущими вызовами человечеству в сфере чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения", - добавила Захарова.
Нерабочие дни в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 14:57Распространение коронавируса
Мурашко заявил о переломе ситуации с COVID-19 в России
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Здоровье - ОбществоМария ЗахароваРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19
03:25Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый день
03:15Экономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доход
03:12В России изобрели электрический купол для защиты от дронов
03:00Эксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в России
02:56В Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границе
02:35Россиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощак
02:34В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
02:15COVID-19 меняет давление. Чем это опасно?
02:15IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глаз
01:59Минобрнауки уволило ректора РГСУ Починок
01:15Юрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспорта
00:59Bloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"
00:56Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в Москве
00:48При пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супруги
00:43ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клинику
00:37В Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождь
23:54Зеленский пригрозил олигархам "адским периодом"
23:45Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей Европы
23:40США и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве
Лента новостейМолния
Гинцбург сообщил о разработке лекарства, подавляющего размножение COVID-19Врач рассказала, что будет, если съедать горсть изюма каждый деньЭкономист объяснил, как сохранить ваши рубли и получить доходВ России изобрели электрический купол для защиты от дроновЭксперты сообщили о дефиците ряда товаров для дома в РоссииВ Раде предрекли Польше повторение 1939 года из-за событий на границеРоссиян предупредили, какие напитки нельзя употреблять натощакВ России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидениеCOVID-19 меняет давление. Чем это опасно?IT-cпециалист рассказал, как уберечь личные фото в смартфоне от чужих глазМинобрнауки уволило ректора РГСУ ПочинокЮрист объяснил, кто не вправе требовать у вас копию паспортаBloomberg: ЕС может ввести санкции против "Аэрофлота"Синоптики предупредили о гололеде и усилении ветра в МосквеПри пожаре в доме в Саратовской области погибли пожилые супругиЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе в гражданскую клиникуВ Москве в ближайшие часы ожидается ледяной дождьЗеленский пригрозил олигархам "адским периодом"Кулеба назвал "Северный поток — 2" проблемой всей ЕвропыСША и Украина подписали хартию о стратегическом партнерстве