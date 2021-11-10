https://ria.ru/20211110/covid-19-1758465138.html

Россия не сможет принять участия в онлайн-встрече по борьбе с COVID-19

Россия не сможет принять участия в онлайн-встрече по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Россия не сможет принять участия в онлайн-встрече по борьбе с COVID-19

Россия не примет участия в созванной США виртуальной министерской встрече по борьбе с пандемией из-за организационных сложностей и плотного графика министра... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T19:46

2021-11-10T19:46

2021-11-10T19:55

распространение коронавируса

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

здоровье - общество

мария захарова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Россия не примет участия в созванной США виртуальной министерской встрече по борьбе с пандемией из-за организационных сложностей и плотного графика министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, желает участникам успеха, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что США в виртуальном формате 10 ноября проводят встречу министров иностранных дел по теме борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. По словам Захаровой, подробными данными о программе и участниках в Москве не располагают."Информацию о предстоящем мероприятии мы получили лишь в самом конце октября. К тому времени рабочий график министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова был сформирован и не позволил ему принять участие в упомянутой встрече. Поскольку американская сторона сообщила, что не готова включить в число участников иных лиц, кроме министров иностранных дел, направить другого представителя российской стороны не представилось возможным", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте министерства. Захарова отметила, что в Москве желают участникам мероприятия успехов."Со своей стороны ведем активную подготовку к запланированной на 29 ноября-1 декабря специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. Исходим из того, что именно на этой главной международной площадке по вопросам глобального здравоохранения должны решаться вопросы борьбы с нынешней пандемией и будущими вызовами человечеству в сфере чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20211110/protivovirusnye-1758294439.html

https://ria.ru/20211109/murashko-1758238300.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), здоровье - общество, мария захарова, россия, коронавирус covid-19