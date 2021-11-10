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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/covid-19-1758460006.html
В Вологодской области допустили ужесточение мер по COVID-19
В Вологодской области допустили ужесточение мер по COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
В Вологодской области допустили ужесточение мер по COVID-19
В Вологодской области есть два пути развития событий, если коллективный иммунитет не будет достигнут в ближайшее время - это введение локдауна или расширение... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T19:02
2021-11-10T19:02
распространение коронавируса
общество
олег кувшинников
вологодская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Вологодской области есть два пути развития событий, если коллективный иммунитет не будет достигнут в ближайшее время - это введение локдауна или расширение действия QR-кодов, сообщил глава региона Олег Кувшинников во время заседания оперштаба."Если нам не удастся достичь коллективного иммунитета от заболевания коронавирусом, у нас есть два пути. Первый – это введение полного локдауна. Второй вариант – расширение сферы действия QR-кодов на все предприятия и организации области", - сказал Кувшинников.Он добавил, что локдаун может продлиться как минимум на 2 недели, только при таком раскладе можно будет разорвать "цепочки" заражения и остановить распространение болезни. Но, по его словам, этот вариант чреват большими экономическими потерями и последствиями для бизнеса."Второй вариант значит, что мы минимизируем появление в общественных местах непривитых людей, которые могут не только активно заражать окружающих, но и сами подвержены риску заражения и тяжелого течения болезни", - пояснил губернатор.По его словам, этих исходов можно избежать, если до Нового года в Вологодской области будет достигнут порог, необходимый для формирования коллективного иммунитета, а это 80% вакцинированного населения. По информации, озвученной Кувшинниковым, сейчас эта цифра в регионе составляет 40% и темпы вакцинации в области очень низкие.
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общество, олег кувшинников, вологодская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:02 10.11.2021
 
В Вологодской области допустили ужесточение мер по COVID-19

В Вологодской области допустили расширение QR-кодов или полный локдаун из-за COVID-19

© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Роман Галкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя - РИА Новости. В Вологодской области есть два пути развития событий, если коллективный иммунитет не будет достигнут в ближайшее время - это введение локдауна или расширение действия QR-кодов, сообщил глава региона Олег Кувшинников во время заседания оперштаба.
"Если нам не удастся достичь коллективного иммунитета от заболевания коронавирусом, у нас есть два пути. Первый – это введение полного локдауна. Второй вариант – расширение сферы действия QR-кодов на все предприятия и организации области", - сказал Кувшинников.
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Он добавил, что локдаун может продлиться как минимум на 2 недели, только при таком раскладе можно будет разорвать "цепочки" заражения и остановить распространение болезни. Но, по его словам, этот вариант чреват большими экономическими потерями и последствиями для бизнеса.
"Второй вариант значит, что мы минимизируем появление в общественных местах непривитых людей, которые могут не только активно заражать окружающих, но и сами подвержены риску заражения и тяжелого течения болезни", - пояснил губернатор.
По его словам, этих исходов можно избежать, если до Нового года в Вологодской области будет достигнут порог, необходимый для формирования коллективного иммунитета, а это 80% вакцинированного населения. По информации, озвученной Кувшинниковым, сейчас эта цифра в регионе составляет 40% и темпы вакцинации в области очень низкие.
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27 октября, 14:15Распространение коронавируса
 
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