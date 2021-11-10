https://ria.ru/20211110/chermyanka-1758335451.html
На благоустроенных участках поймы реки Чермянки высадят растения
На благоустроенных участках поймы реки Чермянки высадят растения - РИА Новости, 10.11.2021
На благоустроенных участках поймы реки Чермянки высадят растения
Более 14,3 тысячи деревьев и кустарников высадят на двух благоустроенных в этом году территориях поймы реки Чермянки в рамках реализации масштабного проекта... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:08
2021-11-10T09:08
2021-11-10T09:08
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 14,3 тысячи деревьев и кустарников высадят на двух благоустроенных в этом году территориях поймы реки Чермянки в рамках реализации масштабного проекта "Парк Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Осенью и будущей весной на двух участках поймы реки Чермянки в ходе комплексного благоустройства высадим более 14,3 тысячи деревьев и кустарников. Мероприятия по озеленению проводятся в рамках общей концепции развития парка, территорию украсят березы, ивы, липы, рябины, черемуха, яблони, клены, ели, можжевельник, боярышник, гортензия, облепиха, смородина и сирень", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра отметил, что в настоящее время на этих участках парка уже растут почти 16,5 тысячи разновозрастных деревьев и 11 тысяч кустарников. Новые зеленые насаждения выбирались с учетом породного состава существующих, все растения адаптированы к сложным городским условиям.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что территории в пойме Чермянки вошли в состав уникальной природной территории "Парк Яуза", создание которого сейчас ведется в городе."По окончании всех работ он станет самым длинным экологическим парком в Европе и, надеемся, одним из любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы. А в пойме реки Чермянки будет располагаться современный экоцентр, который займется популяризацией экологических профессий будущего", - подчеркнул заместитель мэра.
https://ria.ru/20211108/moskva-1758049808.html
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общество, европа, петр бирюков, городское хозяйство москвы
На благоустроенных участках поймы реки Чермянки высадят растения
Более 14,3 тысячи растений высадят на двух благоустроенных участках поймы реки Чермянки
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Более 14,3 тысячи деревьев и кустарников высадят на двух благоустроенных в этом году территориях поймы реки Чермянки в рамках реализации масштабного проекта "Парк Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"Осенью и будущей весной на двух участках поймы реки Чермянки в ходе комплексного благоустройства высадим более 14,3 тысячи деревьев и кустарников. Мероприятия по озеленению проводятся в рамках общей концепции развития парка, территорию украсят березы, ивы, липы, рябины, черемуха, яблони, клены, ели, можжевельник, боярышник, гортензия, облепиха, смородина и сирень", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что в настоящее время на этих участках парка уже растут почти 16,5 тысячи разновозрастных деревьев и 11 тысяч кустарников. Новые зеленые насаждения выбирались с учетом породного состава существующих, все растения адаптированы к сложным городским условиям.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что территории в пойме Чермянки вошли в состав уникальной природной территории "Парк Яуза", создание которого сейчас ведется в городе.
"По окончании всех работ он станет самым длинным экологическим парком в Европе
и, надеемся, одним из любимых мест отдыха москвичей и гостей столицы. А в пойме реки Чермянки будет располагаться современный экоцентр, который займется популяризацией экологических профессий будущего", - подчеркнул заместитель мэра.