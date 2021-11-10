https://ria.ru/20211110/bilayn-1758349889.html

"Билайн" предупредил абонентов из Москвы о проблемах со связью в поездках

"Билайн" предупредил абонентов из Москвы о проблемах со связью в поездках - РИА Новости, 10.11.2021

"Билайн" предупредил абонентов из Москвы о проблемах со связью в поездках

Пользователи сотового оператора "Билайн" из Москвы и Подмосковья могут испытывать сложности со связью и доступом к мобильному интернету в поездках по России,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T10:48

2021-11-10T10:48

2021-11-10T10:53

общество

технологии

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москва

билайн

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пользователи сотового оператора "Билайн" из Москвы и Подмосковья могут испытывать сложности со связью и доступом к мобильному интернету в поездках по России, компания работает над устранением сбоев, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."В настоящий момент возможна нестабильная работа голосовой связи и мобильного интернета в поездках по России у абонентов с sim-картами Москвы и Московской области. Наши специалисты работают над восстановлением сервиса", - сообщили в пресс-службе.Согласно информации сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, по состоянию на 9.33 мск было зафиксировано 817 жалоб на работу сети "Билайн".

https://ria.ru/20211108/trafik-1758097551.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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общество, технологии, московская область (подмосковье), москва, билайн, россия