16:23 10.11.2021 (обновлено: 16:48 10.11.2021)
МИД Белоруссии ответил на вопрос о назначении посла в США
Глава МИД Белоруссии Макей: речи об обмене послами с США в ближайшее время быть не может
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минск заинтересован в нормальных отношениях с США, но обмена послами в ближайшее время не ожидается, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости.
"Наверное, в ближайшее время речи и не может быть об обмене послами", - сказал министр.
Ранее США заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе 2020 года в Белоруссии президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Посольства двух стран возглавляют поверенные, после того как государства взаимно отозвали послов в 2008 году. В августе этого года МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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