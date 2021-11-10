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МИД Белоруссии ответил на вопрос о назначении посла в США
МИД Белоруссии ответил на вопрос о назначении посла в США - РИА Новости, 10.11.2021
МИД Белоруссии ответил на вопрос о назначении посла в США
Минск заинтересован в нормальных отношениях с США, но обмена послами в ближайшее время не ожидается, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:23
2021-11-10T16:48
в мире
сша
белоруссия
мид белоруссии
владимир макей
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минск заинтересован в нормальных отношениях с США, но обмена послами в ближайшее время не ожидается, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости.Ранее США заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе 2020 года в Белоруссии президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Посольства двух стран возглавляют поверенные, после того как государства взаимно отозвали послов в 2008 году. В августе этого года МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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в мире, сша, белоруссия, мид белоруссии, владимир макей
16:23 10.11.2021 (обновлено: 16:48 10.11.2021)
 
МИД Белоруссии ответил на вопрос о назначении посла в США

Глава МИД Белоруссии Макей: речи об обмене послами с США в ближайшее время быть не может

© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Минск заинтересован в нормальных отношениях с США, но обмена послами в ближайшее время не ожидается, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью РИА Новости.
"Наверное, в ближайшее время речи и не может быть об обмене послами", - сказал министр.
Ранее США заявили, что не признают легитимными прошедшие в августе 2020 года в Белоруссии президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Посольства двух стран возглавляют поверенные, после того как государства взаимно отозвали послов в 2008 году. В августе этого года МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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В миреСШАБелоруссияМИД БелоруссииВладимир Макей
 
 
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