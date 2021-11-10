https://ria.ru/20211110/belorussiya-1758390639.html

В Белоруссии предложили пригласить польские СМИ в приграничные районы

В Белоруссии предложили пригласить польские СМИ в приграничные районы - РИА Новости, 10.11.2021

В Белоруссии предложили пригласить польские СМИ в приграничные районы

Мининформ Белоруссии заявил, что готов содействовать приезду в республику польских СМИ для освещения ситуации с беженцами на границе, прорабатывает возможность... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:35

2021-11-10T13:35

2021-11-10T14:09

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МИНСК, 10 ноя – РИА Новости. Мининформ Белоруссии заявил, что готов содействовать приезду в республику польских СМИ для освещения ситуации с беженцами на границе, прорабатывает возможность оперативной аккредитации для работы в стране польских журналистов.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Ранее в связи с ситуацией с мигрантами президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, что ограничивает передвижение там лиц, к охране границы привлечены армия и полиция."Для объективного информирования общественности Польши и других государств о событиях на приграничных территориях министерство информации Республики Беларусь готово оказать содействие в приглашении сотрудников польских СМИ для работы на белорусской стороне границы", - говорится в сообщении на сайте министерства.Подчеркивается, что "мининформ совместно с МИД Беларуси прорабатывает вариант оперативной аккредитации (разрешающей работу в республике – ред.) и прибытия представителей ряда польских медиа".В министерстве подчеркнули, что ведомство внимательно следит за развитием ситуации с беженцами на белорусско-польской границе и "ратует за открытое и беспрепятственное освещение журналистами происходящих там событий". "В этой связи вызывает возмущение сам факт запрета польской стороной на работу представителей медиа в приграничной зоне, что является грубым нарушением права журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.Как считают в мининформе, решение о содействии польским СМИ в освещении темы беженцев с территории Белоруссии будет "способствовать объективной и всесторонней подаче информации из зоны массового нахождения беженцев и воспрепятствуют распространению откровенной дезинформации".В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/polsha-1758361482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, мид белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии