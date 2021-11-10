12:48 10.11.2021 (обновлено: 13:12 10.11.2021)
В Кремле напомнили о союзнических отношениях России и Белоруссии
Песков: в сложные моменты Москва всегда оказывала Минску всю необходимую помощь
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. РФ и Белоруссию связывают союзнические отношения, в сложные моменты Москва оказывала Минску всю необходимую помощь, в том числе экономическую, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается союзнических отношений России и Белоруссии, они хорошо известны, и, действительно, Россия никогда не скрывала, что самые в сложные моменты мы готовы и уже оказывается необходимая помощь Белоруссии. В первую очередь, речь идет об экономической помощи, но и всей остальное необходимой помощи", - сказал Песков.
Он отметил, что налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа, речь идет о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, которые являются беженцами и которые открыто заявляют о том, что они хотят следовать дальше на пространстве ЕС, что они даже не хотят оставаться в Польше.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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