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В Кремле напомнили о союзнических отношениях России и Белоруссии
В Кремле напомнили о союзнических отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021
В Кремле напомнили о союзнических отношениях России и Белоруссии
РФ и Белоруссию связывают союзнические отношения, в сложные моменты Москва оказывала Минску всю необходимую помощь, в том числе экономическую, заявил... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:48
2021-11-10T13:12
белоруссия
россия
в мире
дмитрий песков
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. РФ и Белоруссию связывают союзнические отношения, в сложные моменты Москва оказывала Минску всю необходимую помощь, в том числе экономическую, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается союзнических отношений России и Белоруссии, они хорошо известны, и, действительно, Россия никогда не скрывала, что самые в сложные моменты мы готовы и уже оказывается необходимая помощь Белоруссии. В первую очередь, речь идет об экономической помощи, но и всей остальное необходимой помощи", - сказал Песков.Он отметил, что налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа, речь идет о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, которые являются беженцами и которые открыто заявляют о том, что они хотят следовать дальше на пространстве ЕС, что они даже не хотят оставаться в Польше.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
https://ria.ru/20210829/belorussiya-1747759527.html
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белоруссия, россия, в мире, дмитрий песков, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:48 10.11.2021 (обновлено: 13:12 10.11.2021)
 
В Кремле напомнили о союзнических отношениях России и Белоруссии

Песков: в сложные моменты Москва всегда оказывала Минску всю необходимую помощь

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. РФ и Белоруссию связывают союзнические отношения, в сложные моменты Москва оказывала Минску всю необходимую помощь, в том числе экономическую, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается союзнических отношений России и Белоруссии, они хорошо известны, и, действительно, Россия никогда не скрывала, что самые в сложные моменты мы готовы и уже оказывается необходимая помощь Белоруссии. В первую очередь, речь идет об экономической помощи, но и всей остальное необходимой помощи", - сказал Песков.
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Он отметил, что налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа, речь идет о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, которые являются беженцами и которые открыто заявляют о том, что они хотят следовать дальше на пространстве ЕС, что они даже не хотят оставаться в Польше.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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