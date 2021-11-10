https://ria.ru/20211110/belorussiya-1758378579.html

В Кремле напомнили о союзнических отношениях России и Белоруссии

В Кремле напомнили о союзнических отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021

В Кремле напомнили о союзнических отношениях России и Белоруссии

РФ и Белоруссию связывают союзнические отношения, в сложные моменты Москва оказывала Минску всю необходимую помощь, в том числе экономическую, заявил... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:48

2021-11-10T12:48

2021-11-10T13:12

белоруссия

россия

в мире

дмитрий песков

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. РФ и Белоруссию связывают союзнические отношения, в сложные моменты Москва оказывала Минску всю необходимую помощь, в том числе экономическую, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Что касается союзнических отношений России и Белоруссии, они хорошо известны, и, действительно, Россия никогда не скрывала, что самые в сложные моменты мы готовы и уже оказывается необходимая помощь Белоруссии. В первую очередь, речь идет об экономической помощи, но и всей остальное необходимой помощи", - сказал Песков.Он отметил, что налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа, речь идет о жизни и здоровье нескольких тысяч людей, которые являются беженцами и которые открыто заявляют о том, что они хотят следовать дальше на пространстве ЕС, что они даже не хотят оставаться в Польше.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное число женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20210829/belorussiya-1747759527.html

https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия, в мире, дмитрий песков, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии