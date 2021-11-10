https://ria.ru/20211110/bank-1758430411.html

Клиенты ВТБ смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн

Клиенты ВТБ смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн - РИА Новости, 10.11.2021

Клиенты ВТБ смогут оформить имущественный налоговый вычет онлайн

ВТБ первым из российских банков предложил клиентам сервис получения имущественного налогового вычета в онлайн-формате, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:41

2021-11-10T16:41

2021-11-10T16:41

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. ВТБ первым из российских банков предложил клиентам сервис получения имущественного налогового вычета в онлайн-формате, сообщает пресс-служба банка.Упрощенная процедура в рамках электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой сокращает срок получения средств в 3 раза и не требует посещения офисов банка и налоговой службы. До конца 2023 года услугой смогут воспользоваться более 250 тысяч клиентов.Новый бесплатный сервис позволяет ипотечным клиентам ВТБ получить имущественный вычет в режиме онлайн в несколько кликов. При этом клиенту не требуется собирать бумажные документы, оформлять декларацию 3-НДФЛ и посещать отделения банка и налоговой службы. Сервис доступен для клиентов, оформивших ипотеку в ВТБ с 2020 года и не получавших ранее имущественный вычет."ВТБ стремится к 100%-ной цифровизации клиентских продуктов и сервисов. Совместно с ФНС мы первыми среди российских банков обеспечили возможность оформить налоговый вычет, который входит в число наиболее востребованных госуслуг, полностью в дистанционном формате. Онлайн-сервис позволяет ипотечным заемщикам существенно сэкономить время на подачу заявления и сократить сроки его рассмотрения – в результате налоговый вычет возвращается клиенту почти втрое быстрее и не требует заполнения бумажных документов. Мы ожидаем, что до конца 2023 года новой услугой воспользуется свыше 250 тысяч клиентов, которые смогут таким образом вернуть до 50 миллиардов рублей", - комментирует член правления ВТБ Святослав Островский, слова которого приводятся в сообщении.По словам начальника управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России Михаила Сергеева, за счет расширения информационного взаимодействия и введения автоматизированных проверок в программном комплексе ФНС получение налоговых вычетов по НДФЛ для налогоплательщиков становится максимально удобным и осуществляется проактивно.

https://ria.ru/20211110/gosprogramma-1758419540.html

https://ria.ru/20211110/klienty-1758401466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банки, россия