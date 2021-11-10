13:30 10.11.2021 (обновлено: 13:31 10.11.2021)
Руденя вручил ключи от 68 новых автомобилей подразделениям тверской полиции
© Фото пресс-служба правительства Тверской областиРуденя вручил ключи от 68 новых автомобилей подразделениям тверской полиции
© Фото пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 10 ноя – РИА Новости. В День сотрудника органов внутренних дел России губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции региона ключи от 68 новых служебных машин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кроме патрульных автомобилей сотрудники правоохранительных органов региона получили современное оборудование для оперативно-служебной деятельности – квадрокоптеры, тепловизоры и фотоловушки.
"Это наш небольшой вклад в обеспечение правопорядка на территории Тверской области", – сказал глава региона.
Новый спецтранспорт пополнил автопарк управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, управления уголовного розыска по Тверской области, центра кинологической службы по Тверской области, отдельного батальона охраны и конвоирования по Тверской области. Кроме того, автомобили переданы межмуниципальным отделам полиции.
"Оснащение автомобилями органов внутренних дел в районах области позволит повысить эффективность работы участковых уполномоченных полиции и оперуполномоченных полиции по выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию правонарушений, обеспечению общественной безопасности жителей региона", - отметили в пресс-службе.
С 2017 года областное правительство приобрело почти 300 автомобилей для дорожно-патрульных и дежурных служб, участковых уполномоченных полиции и следственных подразделений региона.