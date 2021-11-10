https://ria.ru/20211110/avtomobili-1758389564.html

Руденя вручил ключи от 68 новых автомобилей подразделениям тверской полиции

Руденя вручил ключи от 68 новых автомобилей подразделениям тверской полиции - РИА Новости, 10.11.2021

Руденя вручил ключи от 68 новых автомобилей подразделениям тверской полиции

В День сотрудника органов внутренних дел России губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции региона ключи от 68 новых... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:30

2021-11-10T13:30

2021-11-10T13:31

тверская область

тверская область

игорь руденя

россия

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ТВЕРЬ, 10 ноя – РИА Новости. В День сотрудника органов внутренних дел России губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил представителям подразделений полиции региона ключи от 68 новых служебных машин, сообщает пресс-служба регионального правительства.Кроме патрульных автомобилей сотрудники правоохранительных органов региона получили современное оборудование для оперативно-служебной деятельности – квадрокоптеры, тепловизоры и фотоловушки."Это наш небольшой вклад в обеспечение правопорядка на территории Тверской области", – сказал глава региона.Новый спецтранспорт пополнил автопарк управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, управления уголовного розыска по Тверской области, центра кинологической службы по Тверской области, отдельного батальона охраны и конвоирования по Тверской области. Кроме того, автомобили переданы межмуниципальным отделам полиции.С 2017 года областное правительство приобрело почти 300 автомобилей для дорожно-патрульных и дежурных служб, участковых уполномоченных полиции и следственных подразделений региона.

https://ria.ru/20211015/natsproekt-1754756868.html

тверская область

россия

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тверская область, игорь руденя, россия