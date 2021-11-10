https://ria.ru/20211110/avtobusy-1758360351.html

В Белгороде запустили автобусы для пациентов с симптомами COVID-19

В Белгороде запустили автобусы для пациентов с симптомами COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

В Белгороде запустили автобусы для пациентов с симптомами COVID-19

Бесплатные автобусы для доставки пациентов с симптомами COVID-19 запустили в поликлинику №6 Белгорода, сообщает в среду облправительство. РИА Новости, 10.11.2021

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БЕЛГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Бесплатные автобусы для доставки пациентов с симптомами COVID-19 запустили в поликлинику №6 Белгорода, сообщает в среду облправительство.С 25 октября 2021 года на базе поликлиники №6 начал работать амбулаторный ковидный центр, в котором принимают пациентов с симптомами COVID-19. До сегодняшнего дня пациенты могли попасть на прием к врачу самостоятельно, либо вызвать специальный автомобиль – для этих целей имеется 30 машин. С 10 ноября Единая транспортная компания организовала пять подвозящих маршрутов до поликлиники №6 (конечная остановка "Телевышка")."Продолжаем работать над тем, чтобы максимально разграничить потоки заболевших и здоровых жителей, и тем самым снизить уровень заболеваемости. Многие верно замечают, что одним из проблемных направлений остаётся транспорт, а в Белгороде на автобусах многие добираются и до 6 поликлиники, которую мы перепрофилировали специально для больных коронавирусом и ОРВИ. Поэтому с сегодняшнего дня организовали спецмаршруты для доставки в шестую поликлинику", – отметил губернатор области Вячеслав Гладков.Автобусы будут ходить со всеми остановками по маршрутам: Аэропорт – проспект Богдана Хмельницкого – улица Щорса – улица Костюкова – поликлиника №6; микрорайон Восточный (Крейда) – Макаренко – Михайловское шоссе – улица Костюкова – поликлиника №6; Рынок "Салют" – железнодорожный вокзал – проспект Белгородский – проспект Богдана Хмельницкого – улица Щорса – поликлиника №6; Рынок "Спутник" – улица Губкина – улица Щорса – улица Костюкова – поликлиника №6; Кафе "Весна" – улица Сумская – проспект Славы – проспект Богдана Хмельницкого – улица Щорса – улица Костюкова – поликлиника №6.Автобусы работают в тестовом режиме и, как отмечают власти региона, для удобства пассажиров возможна корректировка расписания. После каждого рейса подвижной состав проходит комплексную дезинфекцию, водители обеспечены средствами индивидуальной защиты."Огромная просьба, не подвергать себя риску и пользоваться этими автобусами (на них будут таблички "Поликлиника №6") только для поездки к врачу и только если у вас есть симптомы заболевания", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20211022/avtomobil-1755813308.html

https://ria.ru/20211021/testirovanie-1755583477.html

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