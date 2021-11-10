https://ria.ru/20211110/avstriya-1758425425.html

В Австрии задержали россиянина из-за инцидента с падением человека из окна

В Австрии задержали россиянина из-за инцидента с падением человека из окна - РИА Новости, 10.11.2021

В Австрии задержали россиянина из-за инцидента с падением человека из окна

Восемнадцатилетний россиянин задержан в Вене по подозрению в причастности к инциденту, в результате которого из окна многоквартирного дома был,... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T16:18

2021-11-10T16:18

2021-11-10T16:18

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ВЕНА, 10 ноя - РИА Новости. Восемнадцатилетний россиянин задержан в Вене по подозрению в причастности к инциденту, в результате которого из окна многоквартирного дома был, предположительно, выброшен человек, говорится в сообщении венской полиции.Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером, очевидцы стали свидетелями того, как 32-летний мужчина ударился о тротуар перед многоквартирным домом. Уже на месте происшествия пострадавший рассказал, что в квартире произошла ссора, в ходе которой его обрызгали перцовым баллончиком и столкнули из окна. Пострадавшему была оказана неотложная медпомощь, его госпитализировали с серьезными травмами. У мужчины изъяли два поддельных бельгийских документа, удостоверяющих личность, отмечает полиция.Во время обыска квартиры, из которой выпал пострадавший, были обнаружены наркотические вещества и перцовые баллончики, при этом людей в квартире не оказалось, заявили правоохранители. Но в дальнейшем полицейские нашли 18-летнего подозреваемого, который оказался гражданином России, подчеркивается в заявлении.По словам полиции, молодой человек "был задержан... на основании ордера на арест венской прокуратуры уже вечерние часы" по адресу его проживания в районе Вены Флоридсдорф. Сам россиянин в ходе первого допроса отрицал причастность к происшествию, отмечено в пресс-релизе.

https://ria.ru/20211110/migranty-1758350424.html

https://ria.ru/20211026/rossiyanin-1756232125.html

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в мире, вена, австрия, россия