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В Австрии задержали россиянина из-за инцидента с падением человека из окна
В Австрии задержали россиянина из-за инцидента с падением человека из окна - РИА Новости, 10.11.2021
В Австрии задержали россиянина из-за инцидента с падением человека из окна
Восемнадцатилетний россиянин задержан в Вене по подозрению в причастности к инциденту, в результате которого из окна многоквартирного дома был,... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T16:18
2021-11-10T16:18
в мире
вена
австрия
россия
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ВЕНА, 10 ноя - РИА Новости. Восемнадцатилетний россиянин задержан в Вене по подозрению в причастности к инциденту, в результате которого из окна многоквартирного дома был, предположительно, выброшен человек, говорится в сообщении венской полиции.Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером, очевидцы стали свидетелями того, как 32-летний мужчина ударился о тротуар перед многоквартирным домом. Уже на месте происшествия пострадавший рассказал, что в квартире произошла ссора, в ходе которой его обрызгали перцовым баллончиком и столкнули из окна. Пострадавшему была оказана неотложная медпомощь, его госпитализировали с серьезными травмами. У мужчины изъяли два поддельных бельгийских документа, удостоверяющих личность, отмечает полиция.Во время обыска квартиры, из которой выпал пострадавший, были обнаружены наркотические вещества и перцовые баллончики, при этом людей в квартире не оказалось, заявили правоохранители. Но в дальнейшем полицейские нашли 18-летнего подозреваемого, который оказался гражданином России, подчеркивается в заявлении.По словам полиции, молодой человек "был задержан... на основании ордера на арест венской прокуратуры уже вечерние часы" по адресу его проживания в районе Вены Флоридсдорф. Сам россиянин в ходе первого допроса отрицал причастность к происшествию, отмечено в пресс-релизе.
https://ria.ru/20211110/migranty-1758350424.html
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в мире, вена, австрия, россия
16:18 10.11.2021
 
В Австрии задержали россиянина из-за инцидента с падением человека из окна

Россиянина задержали в Вене по подозрению в причастности к падению мужчины из окна

© AP Photo / Ronald ZakПолицейские в Вене
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
ВЕНА, 10 ноя - РИА Новости. Восемнадцатилетний россиянин задержан в Вене по подозрению в причастности к инциденту, в результате которого из окна многоквартирного дома был, предположительно, выброшен человек, говорится в сообщении венской полиции.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером, очевидцы стали свидетелями того, как 32-летний мужчина ударился о тротуар перед многоквартирным домом. Уже на месте происшествия пострадавший рассказал, что в квартире произошла ссора, в ходе которой его обрызгали перцовым баллончиком и столкнули из окна. Пострадавшему была оказана неотложная медпомощь, его госпитализировали с серьезными травмами. У мужчины изъяли два поддельных бельгийских документа, удостоверяющих личность, отмечает полиция.
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Во время обыска квартиры, из которой выпал пострадавший, были обнаружены наркотические вещества и перцовые баллончики, при этом людей в квартире не оказалось, заявили правоохранители. Но в дальнейшем полицейские нашли 18-летнего подозреваемого, который оказался гражданином России, подчеркивается в заявлении.
По словам полиции, молодой человек "был задержан... на основании ордера на арест венской прокуратуры уже вечерние часы" по адресу его проживания в районе Вены Флоридсдорф. Сам россиянин в ходе первого допроса отрицал причастность к происшествию, отмечено в пресс-релизе.
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