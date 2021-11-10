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Минобороны заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем
Минобороны заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем - РИА Новости, 10.11.2021
Минобороны заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем
В Министерстве обороны отметили усиление активности авиации НАТО над Черным морем. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:54
2021-11-10T17:34
в мире
сша
нато
черное море
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Министерстве обороны отметили усиление активности авиации НАТО над Черным морем.Там напомнили, что накануне радиотехнические средства зенитных ракетных войск ВКС сопровождали самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.Кроме того, российские силы зафиксировали и сопровождали три разведывательных борта.Речь идет о вылетевшем с авиабазы на Крите стратегическом самолете-разведчике RC-135 ВВС США, приближавшемся к российской границе на 30 километров, о взлетевшем с Сицилии базовом патрульном самолете P-8А "Посейдон" ВМС США, подлетевшем к рубежам страны на 70 километров, и самолете-разведчике С-160G "Габриэль" ВКС Франции, который поднялся в воздух с авиабазы в Румынии и приблизился к границе России на 30 километров.Кроме того, сейчас в Черном море находятся флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter. В Минобороны отмечают, что действия ВМС США в Черном море носят дестабилизирующий характер, а одна из их целей — военное освоение территории Украины.
https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html
https://ria.ru/20211109/minoborony-1758223214.html
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в мире, сша, нато, черное море, россия
15:54 10.11.2021 (обновлено: 17:34 10.11.2021)
 
Минобороны заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем

Минобороны заявило о росте интенсивности полетов авиации НАТО над Черным морем

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor HarrisonСамолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США
Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Министерстве обороны отметили усиление активности авиации НАТО над Черным морем.
"Российские Вооруженные Силы продолжают непрерывное наблюдение и отслеживание обстановки в Черноморском регионе. За прошедшие сутки разведывательная авиация стран НАТО существенно увеличила интенсивность полетов у границ Российской Федерации в Черноморском регионе", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Там напомнили, что накануне радиотехнические средства зенитных ракетных войск ВКС сопровождали самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.
Кроме того, российские силы зафиксировали и сопровождали три разведывательных борта.
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Речь идет о вылетевшем с авиабазы на Крите стратегическом самолете-разведчике RC-135 ВВС США, приближавшемся к российской границе на 30 километров, о взлетевшем с Сицилии базовом патрульном самолете P-8А "Посейдон" ВМС США, подлетевшем к рубежам страны на 70 километров, и самолете-разведчике С-160G "Габриэль" ВКС Франции, который поднялся в воздух с авиабазы в Румынии и приблизился к границе России на 30 километров.
"Еще один стратегический самолет-разведчик U-2 ВВС США, вылетевший с территории Великобритании, был обнаружен и сопровождался радиолокационными средствами разведки над территорией Украины, приближаясь к границе Российской Федерации на расстояние около 60 километров", — говорится в сообщении.
Кроме того, сейчас в Черном море находятся флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter. В Минобороны отмечают, что действия ВМС США в Черном море носят дестабилизирующий характер, а одна из их целей — военное освоение территории Украины.
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