https://ria.ru/20211110/aviatsiya-1758421266.html

Минобороны заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем

Минобороны заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем - РИА Новости, 10.11.2021

Минобороны заявило о росте интенсивности полетов НАТО над Черным морем

В Министерстве обороны отметили усиление активности авиации НАТО над Черным морем. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:54

2021-11-10T15:54

2021-11-10T17:34

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Министерстве обороны отметили усиление активности авиации НАТО над Черным морем.Там напомнили, что накануне радиотехнические средства зенитных ракетных войск ВКС сопровождали самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С ВВС США.Кроме того, российские силы зафиксировали и сопровождали три разведывательных борта.Речь идет о вылетевшем с авиабазы на Крите стратегическом самолете-разведчике RC-135 ВВС США, приближавшемся к российской границе на 30 километров, о взлетевшем с Сицилии базовом патрульном самолете P-8А "Посейдон" ВМС США, подлетевшем к рубежам страны на 70 километров, и самолете-разведчике С-160G "Габриэль" ВКС Франции, который поднялся в воздух с авиабазы в Румынии и приблизился к границе России на 30 километров.Кроме того, сейчас в Черном море находятся флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter. В Минобороны отмечают, что действия ВМС США в Черном море носят дестабилизирующий характер, а одна из их целей — военное освоение территории Украины.

https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html

https://ria.ru/20211109/minoborony-1758223214.html

сша

черное море

россия

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в мире, сша, нато, черное море, россия