https://ria.ru/20211110/aviatsiya-1758386985.html

Два бомбардировщика ВКС выполнили патрулирование в небе над Белоруссией

Два бомбардировщика ВКС выполнили патрулирование в небе над Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021

Два бомбардировщика ВКС выполнили патрулирование в небе над Белоруссией

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России в среду выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:21

2021-11-10T13:21

2021-11-10T15:13

безопасность

белоруссия

воздушно-космические силы россии

ту-22м3

россия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России в среду выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в сообщении Минобороны России."Сегодня, 10 ноября, два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил России и Республики Беларусь", — говорится в сообщении.Добавляется, что российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, "выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства"."Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи выполнены полностью. Дальние бомбардировщики Ту-22м3 вернулись на аэродром базирования на территории России", — заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20210908/su-30sm-1749219912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские Ту-22М3 патрулируют небо над Белоруссией Минобороны опубликовало видео с двумя российскими бомбардировщиками Ту-22м3, совершающими патрулирование в небе над Белоруссией. Кадры были сняты как на земле, так из кабин пилотов. 2021-11-10T13:21 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, белоруссия, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, россия