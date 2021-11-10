https://ria.ru/20211110/aviatsiya-1758386985.html
Два бомбардировщика ВКС выполнили патрулирование в небе над Белоруссией
Два бомбардировщика ВКС выполнили патрулирование в небе над Белоруссией - РИА Новости, 10.11.2021
Два бомбардировщика ВКС выполнили патрулирование в небе над Белоруссией
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России в среду выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в сообщении Минобороны России. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T13:21
2021-11-10T13:21
2021-11-10T15:13
безопасность
белоруссия
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
россия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России в среду выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, говорится в сообщении Минобороны России."Сегодня, 10 ноября, два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь. В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил России и Республики Беларусь", — говорится в сообщении.Добавляется, что российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, "выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства"."Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии. Все поставленные задачи выполнены полностью. Дальние бомбардировщики Ту-22м3 вернулись на аэродром базирования на территории России", — заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20210908/su-30sm-1749219912.html
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Российские Ту-22М3 патрулируют небо над Белоруссией
Минобороны опубликовало видео с двумя российскими бомбардировщиками Ту-22м3, совершающими патрулирование в небе над Белоруссией. Кадры были сняты как на земле, так из кабин пилотов.
2021-11-10T13:21
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безопасность, белоруссия, воздушно-космические силы россии, ту-22м3, россия
13:21 10.11.2021 (обновлено: 15:13 10.11.2021)
Два бомбардировщика ВКС выполнили патрулирование в небе над Белоруссией
Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в небе над Белоруссией