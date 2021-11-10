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Драгоценности дома Романовых продали на аукционе за 885 тысяч долларов
Драгоценности дома Романовых продали на аукционе за 885 тысяч долларов - РИА Новости, 10.11.2021
Драгоценности дома Романовых продали на аукционе за 885 тысяч долларов
Сапфировая полупарюра, ранее принадлежавшая царской семье Романовых, продана на аукциона Sotheby's в Женеве за 650 тысяч франков (свыше 700 тысяч долларов),... РИА Новости, 10.11.2021
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женева (город)
дом романовых
аукцион
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ЖЕНЕВА, 10 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Сапфировая полупарюра, ранее принадлежавшая царской семье Романовых, продана на аукциона Sotheby's в Женеве за 650 тысяч франков (свыше 700 тысяч долларов), передает корреспондент РИА Новости.Цена с молотка, без сборов аукционного дома, составила свыше 700 тысяч долларов, при верхнем эстимейте в 500 тысяч долларов. Итоговая стоимость украшений превысила 885 тысяч долларов.Сапфировая полупарюра, принадлежавшая царской семье, состоит из броши с овальным камнем весом 26,80 карата и пары серег с сапфирами. Эксперты отмечают, что на украшениях стоят клейма изготовителя Софии Шван и, возможно, Болина - ювелирного дома, который с 1791 года служил нескольким российским государям.Сапфировый сет ранее принадлежал тетке Николая II великой княгине Марии Павловне, которая при помощи своего близкого друга, английского аристократа Альберта Генри Стопфорда, смогла в 1917 году вывезти свои сокровища в Лондон. Всего было вывезено 244 ювелирных изделия, принадлежавших Романовым, в том числе знаменитая Владимирская Тиара, которая в настоящее время является собственностью английской короны.В 2009 года сапфировая полупарюра впервые попала на аукцион Sotheby`s в Женеве и была продана европейской княжеской семье за 480 тысяч долларов.
https://ria.ru/20211109/braslety-1758317031.html
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женева (город), дом романовых, аукцион
22:10 10.11.2021
 
Драгоценности дома Романовых продали на аукционе за 885 тысяч долларов

Драгоценности дома Романовых продали на аукционе Sotheby's в Женеве за 885 тысяч долларов

© Depositphotos / BoykungСиний сапфир
Синий сапфир - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Depositphotos / Boykung
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ЖЕНЕВА, 10 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Сапфировая полупарюра, ранее принадлежавшая царской семье Романовых, продана на аукциона Sotheby's в Женеве за 650 тысяч франков (свыше 700 тысяч долларов), передает корреспондент РИА Новости.
Цена с молотка, без сборов аукционного дома, составила свыше 700 тысяч долларов, при верхнем эстимейте в 500 тысяч долларов. Итоговая стоимость украшений превысила 885 тысяч долларов.
"Это были очень хорошие торги. Итоговая стоимость вдвое превысила ту, за которую мы продали украшения в 2009 году. Это говорит о том, что исторические драгоценности с провенансом все больше интересуют покупателей. И это показывает сильные позиции сапфиров высокого качества на рынке цветных камней", - прокомментировал РИА Новости продажи Magnificent Jewels and Noble Jewels глава торгов Оливье Вагнер.
Сапфировая полупарюра, принадлежавшая царской семье, состоит из броши с овальным камнем весом 26,80 карата и пары серег с сапфирами. Эксперты отмечают, что на украшениях стоят клейма изготовителя Софии Шван и, возможно, Болина - ювелирного дома, который с 1791 года служил нескольким российским государям.
Сапфировый сет ранее принадлежал тетке Николая II великой княгине Марии Павловне, которая при помощи своего близкого друга, английского аристократа Альберта Генри Стопфорда, смогла в 1917 году вывезти свои сокровища в Лондон. Всего было вывезено 244 ювелирных изделия, принадлежавших Романовым, в том числе знаменитая Владимирская Тиара, которая в настоящее время является собственностью английской короны.
В 2009 года сапфировая полупарюра впервые попала на аукцион Sotheby`s в Женеве и была продана европейской княжеской семье за 480 тысяч долларов.
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