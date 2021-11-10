13:03 10.11.2021 (обновлено: 14:52 10.11.2021)
В Минздраве пояснили слова Мурашко об ответственности врачей-антиваксеров
В Минздраве пояснили слова Мурашко об уголовной ответственности для врачей-антиваксеров
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов прокомментировал слова Михаила Мурашко о методах борьбы с врачами, выступающими против вакцинации от коронавируса.
На заседании комитета Госдумы по охране здоровья министр, в частности, назвал поведение антипрививочников некорректным и отметил, что для противодействия им есть различные меры, вплоть до уголовного преследования. Некоторые СМИ после этого написали, что Мурашко предложил ввести уголовную ответственность для таких медиков.
Кузнецов назвал эти публикации не соответствующими действительности и пояснил, что глава Минздрава говорил прежде всего о том, что такое поведение врачей ставит под угрозу жизни и здоровье граждан.
"При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами", — сказал помощник министра.
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.