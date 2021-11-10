https://ria.ru/20211110/antiprivivochniki-1758383204.html

В Минздраве пояснили слова Мурашко об ответственности врачей-антиваксеров

В Минздраве пояснили слова Мурашко об ответственности врачей-антиваксеров - РИА Новости, 10.11.2021

В Минздраве пояснили слова Мурашко об ответственности врачей-антиваксеров

Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов прокомментировал слова Михаила Мурашко о методах борьбы с врачами, выступающими против вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T13:03

2021-11-10T13:03

2021-11-10T14:52

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов прокомментировал слова Михаила Мурашко о методах борьбы с врачами, выступающими против вакцинации от коронавируса.На заседании комитета Госдумы по охране здоровья министр, в частности, назвал поведение антипрививочников некорректным и отметил, что для противодействия им есть различные меры, вплоть до уголовного преследования. Некоторые СМИ после этого написали, что Мурашко предложил ввести уголовную ответственность для таких медиков.Кузнецов назвал эти публикации не соответствующими действительности и пояснил, что глава Минздрава говорил прежде всего о том, что такое поведение врачей ставит под угрозу жизни и здоровье граждан.Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.

https://ria.ru/20211106/vrachi-1757858118.html

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2021

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