https://ria.ru/20211110/antiprivivochniki-1758375386.html

Мурашко напомнил об уголовной ответственности для врачей-антипрививочников

Мурашко напомнил об уголовной ответственности для врачей-антипрививочников - РИА Новости, 10.11.2021

Мурашко напомнил об уголовной ответственности для врачей-антипрививочников

Есть различные способы борьбы с врачами, выступающими против вакцинации, вплоть до уголовного преследования, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:34

2021-11-10T12:34

2021-11-10T13:52

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Есть различные способы борьбы с врачами, выступающими против вакцинации, вплоть до уголовного преследования, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы."В том числе в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто <…> сам создает угрозу. Не надо быть, наверное, сегодня каким-то пророком, мы же видим, когда и медицинские работники-антиваксеры заболели", — сказал глава Минздрава.Он подчеркнул, что не призывает к "каким-то резким движениям"."Но мы понимаем, что медики должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми", — считает Мурашко.Поведение врачей-антипрививочников он назвал крайне некорректным и отметил, что в условиях пандемии нужно занимать "достаточно жесткую позицию", которая заключается в вакцинации населения.Позже помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов обратил внимание на то, что речь шла не о том, чтобы ввести в законодательство наказание для медиков-антиваксеров.Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758343081.html

https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757811891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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