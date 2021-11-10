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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/antiprivivochniki-1758375386.html
Мурашко напомнил об уголовной ответственности для врачей-антипрививочников
Мурашко напомнил об уголовной ответственности для врачей-антипрививочников - РИА Новости, 10.11.2021
Мурашко напомнил об уголовной ответственности для врачей-антипрививочников
Есть различные способы борьбы с врачами, выступающими против вакцинации, вплоть до уголовного преследования, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:34
2021-11-10T13:52
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Есть различные способы борьбы с врачами, выступающими против вакцинации, вплоть до уголовного преследования, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы."В том числе в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто &lt;…&gt; сам создает угрозу. Не надо быть, наверное, сегодня каким-то пророком, мы же видим, когда и медицинские работники-антиваксеры заболели", — сказал глава Минздрава.Он подчеркнул, что не призывает к "каким-то резким движениям"."Но мы понимаем, что медики должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми", — считает Мурашко.Поведение врачей-антипрививочников он назвал крайне некорректным и отметил, что в условиях пандемии нужно занимать "достаточно жесткую позицию", которая заключается в вакцинации населения.Позже помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов обратил внимание на то, что речь шла не о том, чтобы ввести в законодательство наказание для медиков-антиваксеров.Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.
https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758343081.html
https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757811891.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:34 10.11.2021 (обновлено: 13:52 10.11.2021)
 
Мурашко напомнил об уголовной ответственности для врачей-антипрививочников

Глава Минздрава Мурашко напомнил об уголовной ответственности для врачей-антипрививочников

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц
Медицинский работник держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Есть различные способы борьбы с врачами, выступающими против вакцинации, вплоть до уголовного преследования, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы.
"В том числе в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто <…> сам создает угрозу. Не надо быть, наверное, сегодня каким-то пророком, мы же видим, когда и медицинские работники-антиваксеры заболели", — сказал глава Минздрава.
Он подчеркнул, что не призывает к "каким-то резким движениям".
"Но мы понимаем, что медики должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми", — считает Мурашко.
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Нынешняя волна COVID-19 распространяется быстрее прошлых, заявил Мурашко
Поведение врачей-антипрививочников он назвал крайне некорректным и отметил, что в условиях пандемии нужно занимать "достаточно жесткую позицию", которая заключается в вакцинации населения.
Позже помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов обратил внимание на то, что речь шла не о том, чтобы ввести в законодательство наказание для медиков-антиваксеров.
"На предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами", — заявил он РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной: в конце октября суточное число заразившихся впервые превысило 40 тысяч, а 6 ноября достигло максимума — 41,3 тысячи человек. Наряду с этим в стране фиксируют рекордную смертность от COVID-19: с 26 октября она превышает 1,1 тысячи случаев.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню привито 53 процента россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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