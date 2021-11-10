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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20211110/altay-1758346844.html
Губернатор Алтайского края проведет прямую линию с жителями
Губернатор Алтайского края проведет прямую линию с жителями - РИА Новости, 10.11.2021
Губернатор Алтайского края проведет прямую линию с жителями
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию с жителями региона 23 ноября, в среду начался приём вопросов, сообщает пресс-служба главы Алтая. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T10:34
2021-11-10T10:34
алтайский край
общество
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию с жителями региона 23 ноября, в среду начался приём вопросов, сообщает пресс-служба главы Алтая.Задать вопрос Виктору Томенко также можно по телефону горячей линии: 8 800 302 33 21. Для приема телефонных звонков создан колл-центр, в нем приступили к работе волонтеры, которые помогут жителям края корректно вносить информацию на сайт прямой линии."Колл-центр, развернутый на базе ЦУР Алтайского края, будет работать по будням с 9.00 до 18.00. Губернатор ответит на вопросы жителей Алтайского края 23 ноября. Трансляция прямой линии будет вестись на телеканалах "Катунь 24", "ОТР", "Россия 24", "ТОЛК", - уточняют в пресс-службе.
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общество, алтайский край, виктор томенко
10:34 10.11.2021
 
Губернатор Алтайского края проведет прямую линию с жителями

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию с жителями региона

© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 10 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет прямую линию с жителями региона 23 ноября, в среду начался приём вопросов, сообщает пресс-служба главы Алтая.
"Сегодня, 10 ноября, начинается сбор вопросов от жителей Алтайского края на прямую линию с Виктором Томенко. Сайт tomenko.alregn.ru будет круглосуточно принимать сообщения от граждан, имеющих учетную запись на Едином портале государственных услуг", - говорится в сообщении.
Задать вопрос Виктору Томенко также можно по телефону горячей линии: 8 800 302 33 21. Для приема телефонных звонков создан колл-центр, в нем приступили к работе волонтеры, которые помогут жителям края корректно вносить информацию на сайт прямой линии.
"Колл-центр, развернутый на базе ЦУР Алтайского края, будет работать по будням с 9.00 до 18.00. Губернатор ответит на вопросы жителей Алтайского края 23 ноября. Трансляция прямой линии будет вестись на телеканалах "Катунь 24", "ОТР", "Россия 24", "ТОЛК", - уточняют в пресс-службе.
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