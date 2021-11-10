https://ria.ru/20211110/aktivisty-1758327225.html

СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам

СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам - РИА Новости, 10.11.2021

СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам

Польская полиция остановила автобус немецких активистов из гуманитарных инициатив Seebrücke Deutschland и LeaveNoOneBehind, направлявшийся на границу с... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T02:34

2021-11-10T02:34

2021-11-10T02:37

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александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

мвд фрг

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БЕРЛИН, 10 ноя - РИА Новости. Польская полиция остановила автобус немецких активистов из гуманитарных инициатив Seebrücke Deutschland и LeaveNoOneBehind, направлявшийся на границу с Белоруссией, чтобы помочь мигрантам, сообщает агентство ДПА.По его данным, автобус остановили за несколько километров до пункта пропуска Кузница на польско-белорусской границе. В трех километрах от границы начинается территория, на которой действует чрезвычайное положение. Изначально активисты планировали также привезти мигрантов в Германию, однако МВД ФРГ предупредило о правовых последствиях за такой шаг, сообщает агентство.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/migranty-1758326852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, берлин (город), белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, мвд фрг, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии