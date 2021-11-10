https://ria.ru/20211110/agressiya-1758376054.html

Макей пообещал ответ на "агрессию" против Белоруссии

Макей пообещал ответ на "агрессию" против Белоруссии - РИА Новости, 10.11.2021

Макей пообещал ответ на "агрессию" против Белоруссии

Против Белоруссии развязана масштабная комплексная агрессия, эти действия не могут оставаться без ответа, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:38

2021-11-10T12:38

2021-11-10T14:12

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Против Белоруссии развязана масштабная комплексная агрессия, эти действия не могут оставаться без ответа, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей."С течением времени ситуация для обеих наших стран проще не становится, растет санкционный прессинг на Минск и Москву. В отношении Белоруссии развязана сегодня настоящая масштабная комплексная агрессия по различным направлениям... Мы намерены решительно отстаивать позиции конструктивного и взаимоуважительного диалога со всеми государствами, при этом исходим из того, что любые недружественные действия против наших стран не могут и не должны оставаться без консолидированного ответа", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Москве."Впору вспомнить подзабытый термин советских времен "разрядка". В этой связи выражаем озабоченность относительно продолжающегося безосновательного наращивания военной мощи НАТО на границах Союзного государства. Пока западные партнеры предпочитают нас не слышать (с призывами о разрядке - ред.)", - добавил министр.Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Минск обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".

https://ria.ru/20211020/nato-1755377110.html

https://ria.ru/20211110/polsha-1758282720.html

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белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, в мире, мид белоруссии, нато, владимир макей , россия